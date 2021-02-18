В Египте началось строительство пятого по величине в мире и крупнейшего в Африке колеса обозрения. Аттракцион сводится вдоль реки Нил в Замалеку – престижном районе на острове Гезира в самом центре Каира.

Проект запустил губернатор Каира Халед Абдель Аал. На его возведение инвестируют около 32 миллионов долларов.

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Что известно о "Cairo Eye"

Высота первого в Египте колеса обозрения составит 120 метров. Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью от шести до восьми человек. В зоне отдыха вокруг аттракциона планируют открыть рестораны, кафе, магазины, театр, и проложить 6-километровую пешеходную дорогу вдоль Нила.



"Cairo Eye" в Египте / Фото: Фейсбук Africa Facts Zone

По словам губернатора, с высоты колеса посетители смогут насладиться потрясающим панорамным видом на древний город. Первых гостей Cairo Eye примет в 2022 году.

Угроза культурному наследию города

Критики убеждены, что процесс строительства колеса, инициированный правительством, грозит культурному наследию города, пишет издание Aljazeera. Запуск проект вызвал общественный резонанс не только среди жителей, парламентариев, но и бывших министров.



В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения / Фото: Фейсбук Africa Facts Zone

Например, бывший министр туризма и инвестиций Мунир Абдельнур назвал этот план "катастрофическим" и поставил под сомнение его эффективность.

Также многие жители района уверены, что проект вызовет загрязнения, пробки на дорогах и даже перенаселенность острова. Они считают, что такой современный проект не должен располагаться в историческом районе.



Критики убеждены, что проект "Cairo Eye" грозит культурному наследию / Фото: Фейсбук Africa Facts Zone

Напомним, ранее вокруг курорта Шарм-эль-Шейх в Египте закончили строительство 36-километровой бетонной стены, которая защитит туризм на курорте Красного моря на южной окраине полуострова Синай от внешних опасностей.