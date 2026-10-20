Нью-Йорк, Лондон и Париж вновь возглавили рейтинг самых влиятельных городов мира по версии Oxford Economics. Однако в Global Cities Index 2026 исследователи также выделили 28 городов, за развитием которых стоит следить. Издание BBC выбрало 5 из них и выяснило, что изменилось в этих направлениях и чем они могут заинтересовать туристов.

Тулуза, Франция: почему город с неспешным ритмом жизни привлекает?

Тулуза входит в число быстроразвивающихся городов Европы. По прогнозам, в течение следующих 4 лет её население увеличится на 57 тысяч человек – это самый большой ожидаемый прирост среди французских городов. Молодых специалистов привлекают мягкий климат, относительно доступная стоимость жизни и высокое качество жизни.

Тулуза, Франция / фото Frédéric Neupont

Город сочетает в себе атмосферу большого центра с возможностью жить в более спокойном ритме. Здесь развиваются гастрономическая культура, независимые кофейни и культурные пространства. Тулуза также стала более удобной для пешеходов и велосипедистов, а фестивали и другие мероприятия проходят не только в историческом центре, но и в жилых районах.

Тулуза играет важную роль в аэрокосмической отрасли: здесь расположена глобальная штаб-квартира Airbus и работают сотни компаний этой сферы. Туристам рекомендуют посетить:

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Cité de l'Espace – тематический центр, посвященный космосу;

– тематический центр, посвященный космосу; Aeroscopia – авиационный музей рядом с взлетно-посадочными полосами Airbus;

– авиационный музей рядом с взлетно-посадочными полосами Airbus; La Halle de La Machine – необычное пространство, где искусство сочетается с инженерией, а среди экспонатов есть гигантские механические существа.

Хошимин, Вьетнам: что посмотреть в быстро меняющемся городе?

Хошимин – крупнейший город Вьетнама, экономика которого стремительно развивается. По прогнозу Oxford Economics, в течение следующих 5 лет он может войти в число 50 городов мира с самым быстрым экономическим ростом. К 2050 году его экономика может сравниться по масштабам с экономикой Берлина. В прошлом году Хошимин принял более 8 миллионов иностранных туристов.

Хошимин, Вьетнам / фото Canva

Одним из признаков перемен стало открытие первой линии метро в конце 2024 года. Она простирается на 20 километров от центрального рынка Бен-Тхань до тематического парка Suoi Tien. Одна поездка стоит примерно 1,33 доллара. Но город по-прежнему сохраняет историческое наследие и кулинарные традиции.

Туристам рекомендуют посетить: Центральный почтамт во французском колониальном стиле, Оперный театр и музей военных реликвий. Чтобы познакомиться с другой стороной города, стоит выйти за пределы популярного туристического центра:

Чолон – исторический китайский квартал с рынками, храмами и лавками традиционной медицины;

– исторический китайский квартал с рынками, храмами и лавками традиционной медицины; Тхао-Дьен – район с независимыми бутиками, галереями и магазинами местных брендов;

Варшава, Польша: как изменилась столица за последние десятилетия?

Варшава поднялась более чем на 100 позиций в рейтинге Global Cities Index и заняла 61-е место. Ее показатель качества жизни превышает оценки Лондона, Нью-Йорка и Токио, а экономика, по прогнозам, будет расти примерно на 3% ежегодно – это почти вдвое быстрее, чем средний показатель по европейским городам.

Варшава, Польша / фото Canva

За последние 20 лет столица Польши заметно изменилась: появились новые дороги, автомагистрали и высотные здания. Безопаснее стали и улицы: теперь люди спокойно гуляют даже ночью.

Для первого знакомства с Варшавой стоит выбрать маршрут, сочетающий современную архитектуру и историческое наследие. Начать можно у Дворца культуры и науки, а затем пройти по бульвару Новый Свят до Старого города, восстановленного после Второй мировой войны.

Медельин, Колумбия: как бывшие опасные районы стали культурными центрами?

Медельин переживает экономические и культурные изменения. За последние 20 лет количество рабочих мест в сфере деловых и финансовых услуг здесь более чем удвоилось. Oxford Economics прогнозирует, что в 2040-х годах средний доход в городе превысит показатели Буэнос-Айреса и Сан-Паулу.

Медельин, Колумбия / фото Juan Gómez

Районы, которые раньше были заброшенными или оставались без внимания, превращаются в культурные центры. Еще одной особенностью города является Metrocable – система канатного транспорта, которая перевозит пассажиров по склонам окружающих холмов. Туристам также рекомендуют обратить внимание на такие места:

Коммуна 13 – некогда один из самых опасных районов города, а теперь популярная локация с уличным искусством, музыкой и эскалаторами. Лучше исследовать ее с местным гидом, который расскажет об истории района;

некогда один из самых опасных районов города, а теперь популярная локация с уличным искусством, музыкой и эскалаторами. Лучше исследовать ее с местным гидом, который расскажет об истории района; Перпетуо-Сокорро – творческий квартал с дизайнерскими магазинами, галереями и кафе;

– творческий квартал с дизайнерскими магазинами, галереями и кафе; Эль-Побладо и Лаурелес – районы, где можно познакомиться с местными художниками и современной культурой города.

Абу-Даби, ОАЭ: почему столица Эмиратов отличается от Дубая?

Абу-Даби постепенно отходит от зависимости от нефти, инвестируя в технологии, возобновляемую энергетику, недвижимость и финансы. В рейтинге Global Cities Index город занимает 6-е место по уровню квалификации и образования работников, опережая Париж и Бостон. В отличие от Дубая, Абу-Даби описывают как более спокойный и просторный город.

Абу-Даби, ОАЭ / фото Wadiia

Здесь можно совместить знакомство с современной архитектурой с отдыхом на пляже, прогулками по мангровым зарослям и посещением тихих жилых районов. Однако столица активно развивает культурную инфраструктуру. На острове Саадият в 2025 году открылись Музей естественной истории Абу-Даби и Национальный музей Заида.

Еще одна долгожданная культурная достопримечательность – музей Гуггенхайма, спроектированный архитектором Фрэнком Гери. Его открытие запланировано на 11 декабря 2026 года. Чтобы увидеть город не только через небоскребы и масштабные проекты, туристам советуют выделить время для обычных повседневных занятий: позавтракать в местном кафе или прогуляться по торговому центру.