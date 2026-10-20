Нью-Йорк, Лондон і Париж знову очолили рейтинг найвпливовіших міст світу за версією Oxford Economics. Однак у Global Cities Index 2026 дослідники також визначили 28 міст, за розвитком яких варто стежити. Видання BBC обрало 5 із них і з'ясувало, що змінилося в цих напрямках та чим вони можуть зацікавити туристів.

Тулуза, Франція: чим приваблює місто з неспішним ритмом життя?

Тулуза належить до міст Європи, які швидко розвиваються. За прогнозами, протягом наступних 4 років її населення збільшиться на 57 тисяч людей – це найбільший очікуваний приріст серед французьких міст. Молодих фахівців приваблюють м'який клімат, відносно доступна вартість проживання та висока якість життя.

Тулуза, Франція / фото Frédéric Neupont

Місто поєднує атмосферу великого центру з можливістю жити в спокійнішому темпі. Тут розвиваються гастрономічна культура, незалежні кав'ярні та культурні простори. Тулуза також стала зручнішою для пішоходів і велосипедистів, а фестивалі й інші заходи відбуваються не лише в історичному центрі, а й у житлових районах.

Тулуза має важливе значення для аерокосмічної галузі: тут розташована глобальна штаб-квартира Airbus і працюють сотні компаній цієї сфери. Туристам радять відвідати:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Cité de l'Espace – тематичний центр, присвячений космосу;

– тематичний центр, присвячений космосу; Aeroscopia – авіаційний музей поруч зі злітно-посадковими смугами Airbus;

– авіаційний музей поруч зі злітно-посадковими смугами Airbus; La Halle de La Machine – незвичний простір, де мистецтво поєднується з інженерією, а серед експонатів є велетенські механічні істоти.

Хошимін, В'єтнам: що побачити в місті, яке швидко змінюється?

Хошимін – найбільше місто В'єтнаму, економіка якого стрімко розвивається. За прогнозом Oxford Economics, протягом наступних 5 років він може увійти до 50 міст світу з найшвидшим економічним зростанням. До 2050 року його економіка може зрівнятися за масштабом з економікою Берліна. Минулого року Хошимін прийняв понад 8 мільйонів іноземних туристів.

Хошимін, В'єтнам / фото Canva

Однією з ознак змін стало відкриття першої лінії метро наприкінці 2024 року. Вона простягається на 20 кілометрів від центрального ринку Бен-Тхань до тематичного парку Suoi Tien. Одна поїздка коштує приблизно 1,33 долара. Але місто так само зберігає історичну спадщину та кулінарні традиції.

Туристам радять побачити: Центральний поштамт у французькому колоніальному стилі, Оперний театр і музей воєнних пережитків. Для знайомства з іншим боком міста варто вирушити за межі популярного туристичного центру:

Чолон – історичний китайський квартал із ринками, храмами та крамницями традиційної медицини;

– історичний китайський квартал із ринками, храмами та крамницями традиційної медицини; Тхао-Дьєн – район із незалежними бутиками, галереями та магазинами місцевих брендів.

Варшава, Польща: як змінилася столиця за останні десятиліття?

Варшава піднялася більш ніж на 100 позицій у Global Cities Index і посіла 61-ше місце. Її показник якості життя перевищує оцінки Лондона, Нью-Йорка і Токіо, а економіка, за прогнозами, зростатиме приблизно на 3% щороку – це майже вдвічі швидше за середній показник європейських міст.

Варшава, Польща / фото Canva

За останні 20 років столиця Польщі помітно змінилася: з'явилися нові дороги, автомагістралі та висотні будівлі. Безпечнішими стали і вулиці: тепер люди спокійно гуляють навіть вночі.

Для першого знайомства з Варшавою варто обрати маршрут, який поєднує сучасну архітектуру та історичну спадщину. Почати можна біля Палацу культури і науки, а потім пройти бульваром Новий Свят до Старого міста, відбудованого після Другої світової війни.

Медельїн, Колумбія: як колишні небезпечні райони стали культурними центрами?

Медельїн переживає економічні та культурні зміни. За останні 20 років кількість робочих місць у сферах ділових і фінансових послуг тут більш ніж подвоїлася. Oxford Economics прогнозує, що в 2040-х роках середній дохід у місті перевищить показники Буенос-Айреса та Сан-Паулу.

Медельїн, Колумбія / фото Juan Gómez

Райони, які раніше були занедбаними або залишалися поза увагою, перетворюються на культурні осередки. Додатковою особливістю міста є Metrocable – це система канатного транспорту, яка перевозить пасажирів схилами навколишніх пагорбів. Туристам також радять звернути увагу на такі місця:

Комуна 13 – колись один із найнебезпечніших районів міста, а тепер популярна локація з вуличним мистецтвом, музикою та ескалаторами. Краще досліджувати її з місцевим гідом, який пояснить історію району;

– колись один із найнебезпечніших районів міста, а тепер популярна локація з вуличним мистецтвом, музикою та ескалаторами. Краще досліджувати її з місцевим гідом, який пояснить історію району; Перпетуо-Сокорро – творчий квартал із дизайнерськими магазинами, галереями та кав'ярнями;

– творчий квартал із дизайнерськими магазинами, галереями та кав'ярнями; Ель-Побладо та Лаурелес – райони, де можна знайомитися з місцевими митцями і сучасною культурою міста.

Абу-Дабі, ОАЕ: чим столиця Еміратів відрізняється від Дубая?

Абу-Дабі поступово відходить від залежності від нафти, інвестуючи в технології, відновлювану енергетику, нерухомість і фінанси. У Global Cities Index місто посідає 6 місце за рівнем навичок та освіти працівників, випереджаючи Париж і Бостон. На відміну від Дубая, Абу-Дабі описують як спокійніше та просторіше місто.

Абу-Дабі, ОАЕ / фото Wadiia

Тут можна поєднати знайомство із сучасною архітектурою з відпочинком на пляжі, прогулянками мангровими заростями та відвідуванням тихих житлових районів. Проте столиця активно розвиває культурну інфраструктуру. На острові Саадіят у 2025 році відкрили Музей природної історії Абу-Дабі та Національний музей Заїда.

Ще одна очікувана культурна локація – це Музей Гуггенгайма, спроєктований архітектором Френком Гері. Його відкриття заплановане на 11 грудня 2026 року. Щоб побачити місто не лише через хмарочоси і масштабні проєкти, туристам радять залишити час для звичайних повсякденних занять: поснідати в місцевій кав'ярні або прогулятися торговельним центром.