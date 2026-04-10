От красоты перехватывает дыхание: какой водопад Ивано-Франковщины стоит бежать смотреть уже сейчас

Бухтивецкий водопад – природный объект Карпат, расположенный на высоте около 660 метров над уровнем моря, в живописной горной местности Надворнянского района.

Украина имеет множество невероятных природных локаций, о которых до сих пор знает далеко не каждый. Один из таких малоизвестных, но впечатляющих уголков расположен в Ивано-Франковской области. О нем рассказываем ниже, со ссылкой на публикацию airiniotroda.

Какая природная локация Ивано-Франковской области стоит внимания туристов?

Возле села Буково в Надворнянском районе расположен Бухтивецкий водопад Бухтивецкий водопад – это однокаскадный водопад высотой около 8 метров, образовавшийся на реке Бухтивец (приток Быстрицы Надворнянской) на высоте примерно 660 метров над уровнем моря, рассказывает "Ивано-Франковщина туристическая".

Водопад сформировался в месте, где поток прорезает скальные породы флишевого типа, образуя узкий каньон с отвесными стенами. Вода падает двумя струями из скального желоба, создавая живописный природный каскад.

Объект имеет статус гидрологического памятника природы местного значения. Примерно в 300 метрах выше по течению расположен еще один, менее известный каскад – Бухтивецкий Верхний водопад, высотой около 3,5 метров.

