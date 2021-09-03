Будут ли касаться туристов новые карантинные ограничения в Турции: официальные данные

3 сентября 2021 , 16:19
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Источник:

Офис по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине

В Турции вводят новые правила посещений общественных мест и пользования транспортом среди невакцинированных граждан. Ограничения начнут действовать с 6 сентября, но туристов они не касаются.

Как отметили в одном из ведомств Посольства, нововведения повлияют только на жизнь граждан, не привились. Поэтому отдых в Турции не будет состоять из вереницы ПЦР-тестирования.

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Новые правила в Турции

Уже в понедельник, 6 сентября, в Турции начнут действовать новые правила. Граждане должны показывать отрицательный результат ПЦР-теста при посещении общественных мест, пользовании общественным транспортом и тому подобное.

Обращаем ваше внимание, что действие этих ограничений не распространяется на иностранных граждан,
– говорится в сообщении.

Правила въезда в Турцию для украинцев

Для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

  • COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
  • Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

От этих обязательств освобождаются дети до 6 лет и транзитные пассажиры.

Обратите внимание! Для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.
Автор: Вікторія Андрєєва