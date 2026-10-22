Польское издание Kobieta Interia рассказало о Бриндизи – городе в регионе Апулия, который занял 2-е место среди направлений, которые чаще всего ищут для путешествий в 2027 году.

Почему Бриндизи может стать популярным в 2027 году?

Бриндизи попало в отчет "Тенденции путешествий 2027", подготовленный на основе данных Skyscanner, опроса более 28 тысяч путешественников и информации международных партнеров.

Бриндизи расположен на юге Апулии – региона, который туристы чаще ассоциируют с Бари, Полиньяно-а-Маре и Альберобелло. В городе есть международный аэропорт с прямыми рейсами из Польши, а из его порта можно отправиться в Грецию и Албанию.

Где находится город Бриндизи: смотреть на картах

Какие пляжи и города стоит посетить поблизости?

Бриндизи удобно использовать в качестве отправной точки для путешествий по Апулии. Примерно в 30 минутах езды находится Лечче, известное как барочная жемчужина региона. Его исторический центр украшают богато украшенные фасады церквей и дворцов. Еще через полчаса езды от Лечче можно добраться до Галлиполи. Недалеко от города находится пляж Бая-Верде с песчаным берегом и пологим входом в море.

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Далее на юг простирается побережье, которое называют "итальянскими Мальдивами" благодаря прозрачной воде и мелкому песку. Примерно в 40 километрах от Бриндизи находится Остуни, известный как Белый город. Он расположен на холме, а его улочки пролегают между белыми домами. Отсюда открываются виды на окрестности и море.

Бриндизи, Италия / фото Canva

Что посмотреть в самом Бриндизи?

Бриндизи имеет древнюю историю, связанную с торговлей и морскими путями. Название города происходит от мессапского слова brention, что в переводе означает "голова оленя". Так назвали местность из-за формы естественной гавани, разветвления которой напоминают рога. Во времена Древнего Рима через город проходила Аппиева дорога – одна из важнейших магистралей империи.

Сейчас туристы могут прогуляться по историческому центру, посетить церковь Святого Бенедикта 11 века и романское сооружение Сан-Джованни-аль-Сеполькро, возведенное в 12 веке. В последнем сохранились фрагменты фресок.

Отдельного внимания заслуживает порт, который до сих пор выполняет торговые и пассажирские функции. Также в городе и в его окрестностях находятся замки Кастелло-Свево и Кастелло-Альфонсино. Последний расположен на острове Сант-Андреа у входа в порт.

Как недорого добраться из Киева в Бриндизи?

Один из вариантов путешествия из Украины в Бриндизи – сначала доехать на автобусе до Варшавы, а оттуда вылететь в Италию. По данным сервиса Flix.bus, билеты на автобус Киев – Варшава можно найти от 1738 гривен. Цена зависит от даты и перевозчика.

Цены на автобус из Киева в Варшаву начинаются примерно от 1738 гривен (цена именно на апрель 2027 года) / скриншот Flix.bus

Далее можно воспользоваться прямым авиарейсом из Варшавы в Бриндизи. На Skyscanner билеты на апрель 2027 года можно найти от 1358 гривен в одну сторону. Это может быть выгодным периодом для путешествия, ведь весной в Апулии уже приятнее гулять по городам и исследовать побережье. Полет длится примерно 2 часа 15 минут.



Цены на перелет из Варшавы в Бриндизи начинаются примерно от 1358 гривен (цены именно на апрель 2027 года) / скриншот Skyscanner

При планировании путешествия стоит сравнить рейсы из разных городов. Например, из Варшавы в Бриндизи в апреле 2027 года можно найти прямые перелеты по выгодной цене, тогда как рейсы из Кракова могут быть дороже и предполагать пересадку.

Если вы хотите путешествовать бюджетно, попробуйте планировать не поездку под себя, а себя под поездку.

Вместо того чтобы выбирать конкретные даты и под них искать билеты, сначала проверьте, когда поездка обойдется дешевле всего, и уже от этого отталкивайтесь. Именно так мы рассмотрели апрель 2027 года: в этот период можно найти более выгодные предложения на поездку, а погода на юге Италии уже постепенно становится теплее. Такой подход поможет сэкономить на билетах и оставить больше денег на само путешествие.