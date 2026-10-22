Польське видання Kobieta Interia розповіло про Бриндізі – місто в регіоні Апулія, яке посіло 2 місце серед напрямків, що найчастіше шукають для подорожей у 2027 році.

Чому Бриндізі може стати популярним у 2027 році?

Бриндізі потрапило до звіту "Тренди подорожей 2027", підготовленого на основі даних Skyscanner, опитування понад 28 тисяч мандрівників та інформації міжнародних партнерів.

Бриндізі розташоване на півдні Апулії – регіону, який туристи частіше асоціюють із Барі, Поліньяно-а-Маре та Альберобелло. Місто має міжнародний аеропорт із прямими рейсами з Польщі, а з його порту можна вирушити до Греції та Албанії.

Де розташоване місто Бриндізі: дивитись на картах

Які пляжі та міста варто відвідати поблизу?

Бриндізі зручно використовувати як базу для подорожей Апулією. Приблизно за 30 хвилин їзди розташоване Лечче, відоме як барокова перлина регіону. Його історичний центр прикрашають багато оздоблені фасади церков і палаців. Ще за пів години дороги від Лечче можна дістатися Галліполі. Поблизу міста розташований пляж Бая-Верде з піщаним берегом і пологим входом у море.

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Далі на південь є узбережжя, яке називають "італійськими Мальдівами" завдяки прозорій воді та дрібному піску. Приблизно за 40 кілометрів від Бріндізі розташоване Остуні, відоме як Біле місто. Воно стоїть на пагорбі, а його вулички пролягають між білими будинками. Звідси можна побачити навколишні краєвиди та море.

Бриндізі, Італія / фото Canva

Що подивитися в самому Бриндізі?

Бриндізі має давню історію, пов'язану з торгівлею та морськими шляхами. Назва міста походить від мессапського слова brention, що у перекладі означає "голова оленя". Так назвали місцевість через форму природної гавані, розгалуження якої нагадують роги. За часів Стародавнього Риму через місто проходила Аппієва дорога – один із найважливіших шляхів імперії.

Зараз туристи можуть прогулятися історичним центром, відвідати церкву Святого Бенедикта 11 століття та романську споруду Сан-Джованні-аль-Сеполькро, зведену в 12 столітті. В останній збереглися фрагменти фресок. Окремої уваги заслуговує порт, який і досі виконує торговельні та пасажирські функції. Також у місті та поблизу нього є замки Кастелло-Свево і Кастелло-Альфонсіно. Останній розташований на острові Сант-Андреа біля входу до порту.

Як бюджетно дістатися з Києва до Бриндізі?

Один із варіантів подорожі з України до Бріндізі – це спочатку доїхати автобусом до Варшави, а звідти вилетіти до Італії. За даними сервісу Flix.bus, квитки на автобус Київ – Варшава можна знайти від 1738 гривень. Ціна залежить від дати та перевізника.

Ціни на автобус з Києва до Варшави починаються від приблизно 1738 гривень (ціна саме за квітень 2027 року) / скриншот Flix.bus

Далі можна скористатися прямим авіарейсом із Варшави до Бріндізі. На Skyscanner квитки на квітень 2027 року можна знайти від 1358 гривень в один бік. Це може бути вигідним періодом для подорожі, адже навесні в Апулії вже приємніше гуляти містами та досліджувати узбережжя. Політ триває приблизно 2 години 15 хвилин.



Ціни на переліт з Варшави до Бриндзіні починаються від приблизно 1358 гривень (ціни саме за квітень 2027 року) / скриншот Skyscanner

Під час планування подорожі варто порівняти рейси з різних міст. Наприклад, із Варшави до Бриндізі у квітні 2027 року можна знайти прямі перельоти за вигідною ціною, тоді як рейси з Кракова можуть бути дорожчими та передбачати пересадку.

Якщо ви хочете подорожувати бюджетно, спробуйте планувати не поїздку під себе, а себе під поїздку.

Замість того щоб обирати конкретні дати і під них шукати квитки, спочатку перевірте, коли дорога обійдеться найдешевше, і вже від цього відштовхуйтеся. Саме так ми розглянули квітень 2027 року: у цей період можна знайти вигідніші пропозиції на дорогу, а погода на півдні Італії вже поступово стає теплішою. Такий підхід допоможе заощадити на квитках і залишити більше грошей на саму подорож.