Статую начали строить еще в 2019 году. Неделю назад завершили монтаж головы и распростертых рук. Полностью завершить строительство планируют до конца 2021-го.
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Христос Покровитель в городе Энкантада в высоту достигнет 43 метров со своим пьедесталом. А Христос-Спаситель в Рио имеет 38 метров.
Идея построить новый памятник принадлежит местному политику Адроальдо Конзатти, который умер из-за COVID-19.
Новая статуя Христа в бразильском городе Энкантада / Фото: Getty Images
Внутри самого каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку на высоте 40 метров.
Отмечается, что новая статуя Христа будет самой высокой в Бразилии, но не в мире. В Индонезии и Польши есть памятники Христу высотой 52,55 метра и 52,5 метра.
В Бразилии строят новую статую Христа – выше, чем в Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images
Однако в мире есть десятки других, которые выше, включая несколько статуй Девы Марии и многочисленные Будды.