Статую начали строить еще в 2019 году. Неделю назад завершили монтаж головы и распростертых рук. Полностью завершить строительство планируют до конца 2021-го.

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Христос Покровитель в городе Энкантада в высоту достигнет 43 метров со своим пьедесталом. А Христос-Спаситель в Рио имеет 38 метров.

Идея построить новый памятник принадлежит местному политику Адроальдо Конзатти, который умер из-за COVID-19.



Новая статуя Христа в бразильском городе Энкантада / Фото: Getty Images

Внутри самого каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку на высоте 40 метров.

Общая стоимость проекта – 350 тысяч долларов. Эти деньги собрали средствами пожертвований частных лиц и компаний.

Отмечается, что новая статуя Христа будет самой высокой в Бразилии, но не в мире. В Индонезии и Польши есть памятники Христу высотой 52,55 метра и 52,5 метра.



В Бразилии строят новую статую Христа – выше, чем в Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images

Однако в мире есть десятки других, которые выше, включая несколько статуй Девы Марии и многочисленные Будды.