Во Львове открывают Ботанический сад: сколько стоит вход в этом году

Уже вскоре начнется апрель, и все вокруг зацветет нежным цветом. Полюбоваться этим цветением во Львове можно будет в Ботаническом саду ЛНУ имени Ивана Франко, который откроет свои двери для посетителей уже в среду, 1 апреля.

Ботанический сад – это одна из тех локаций, которую обязательно надо посетить весной. О том, что он наконец станет снова открытым для посетителей, сообщили на странице Ботанического сада.

Ботанический сад открывает свои двери: что известно?

Сад будет работать с 10:00 до 18:00 во вторник, среду, четверг и воскресенье. Оранжереи откроют позже – с 1 мая. Входной билет на территорию стоит 120 гривен, льготный (для учащихся и студентов) – 90 гривен. Дополнительно можно заказать экскурсию за 800 гривен (по номеру телефона – +380 97 11 28 171). Также в Ботаническом саду можно организовать фотосессию – доступ на территорию обойдется в 1700 гривен в час.

Бесплатно сад могут посетить военные, дети дошкольного возраста, дети-сироты, люди с инвалидностью I и II групп и участники боевых действий. Однако с собой нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус.

Атмосфера в Ботаническом саду во Львове: видео

Что надо знать о Львовском ботаническом саду?

Как пишет Lviv Travel, Ботанический сад Львовского национального университета имени Ивана Франко является одним из старейших садов в Украине и Восточной Европе. Его еще в 18 веке заложил бывший белжский воевода Игнатий Цетнер. Он построил резиденцию, а рядом – парк с экзотическими растениями. Цетнер обожал садоводство, поэтому сам выращивал цветы и деревья и ухаживал за ними. Впоследствии его парк прозвали "Центнеровка".

После смерти воеводы парк начал приходить в упадок. Университет выкупил этот участок в 1911 году и начал увеличивать его коллекцию. Так Ботанический сад постепенно приобретал тот вид, который имеет сейчас. Кстати, именно здесь растет самое старое дерево Львова – ему более 300 лет, а еще есть одна из крупнейших коллекций рододендронов – знаменитой "красной руты".

Когда во Львове расцветут деревья и цветы?

Ранее мы рассказывали, когда именно и где во Львове расцветают сакуры, магнолии, азалии и другие цветы и деревья. Уже в апреле в городе можно будет увидеть сакуры, магнолии, а в мае – тюльпаны возле Оперного театра, азалии и глицинии в заведении Babo Gardens и розовые боярышники на площадях Колиивщины и площади Ангелов, что перед Гарнизонным храмом.