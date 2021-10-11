"Борисполь" обнародовал список стран, которые чаще всего выбирали украинцы для отдыха в сентябре
В этом году коронавирус не помешал украинским туристам, которые хотели отправиться на отдых. К тому же многие государства были готовы принимать гостей.
И все же есть страны, которые пользуются популярностью больше всего среди украинских туристов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".
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Куда чаще всего летали украинцы в сентябре
По данным аэропорта "Борисполь", в сентябре 2021 года там обслужили 1 160 685 пассажиров, из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.
В то же время общий туристический поток за 9 месяцев вырос на 72% по сравнению с 2020 годом.
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров КВР остаются открытые для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в эти страны летали 47% всех пассажиров аэропорта "Борисполь".
10 самых популярных направлений
- Анталия;
- Шарм-эль-Шейх;
- Стамбул;
- Хургада;
- Тель-Авив;
- Даламан;
- Бодрум;
- Амстердам,
- Тиват;
- Ираклион.
Какими странами больше всего интересуются украинцы
Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.
С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.
Страны, которые чаще всего просматривают на карте:
- Польша;
- Италия;
- Испания;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Чехия;
- Франция;
- Португалия;
- Кипр.