"Борисполь" обнародовал список стран, которые чаще всего выбирали украинцы для отдыха в сентябре

11 октября 2021 , 18:50
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Источник:

фейсбук Международного аэропорта "Борисполь"

В этом году коронавирус не помешал украинским туристам, которые хотели отправиться на отдых. К тому же многие государства были готовы принимать гостей.

И все же есть страны, которые пользуются популярностью больше всего среди украинских туристов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".

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Куда чаще всего летали украинцы в сентябре

По данным аэропорта "Борисполь", в сентябре 2021 года там обслужили 1 160 685 пассажиров, из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

В то же время общий туристический поток за 9 месяцев вырос на 72% по сравнению с 2020 годом.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров КВР остаются открытые для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти страны летали 47% всех пассажиров аэропорта "Борисполь".

10 самых популярных направлений

  1. Анталия;
  2. Шарм-эль-Шейх;
  3. Стамбул;
  4. Хургада;
  5. Тель-Авив;
  6. Даламан;
  7. Бодрум;
  8. Амстердам,
  9. Тиват;
  10. Ираклион.

Какими странами больше всего интересуются украинцы

Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.

С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

Страны, которые чаще всего просматривают на карте:

  • Польша;
  • Италия;
  • Испания;
  • Турция;
  • Греция;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Франция;
  • Португалия;
  • Кипр.
Обратите внимание!  Подробнее об актуальном режиме въезда и транзите в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте.  
Автор: Марта Касіянчук