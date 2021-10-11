"Борисполь" обнародовал список стран, которые чаще всего выбирали украинцы для отдыха в сентябре

Куда чаще всего летали украинцы в сентябре

По данным аэропорта "Борисполь", в сентябре 2021 года там обслужили 1 160 685 пассажиров, из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

В то же время общий туристический поток за 9 месяцев вырос на 72% по сравнению с 2020 годом.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров КВР остаются открытые для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти страны летали 47% всех пассажиров аэропорта "Борисполь".

10 самых популярных направлений