Большая распродажа в LOT: куда можно улететь из Украины и за сколько

Польская авиакомпания LOT анонсировала большую новогоднюю распродажу билетов. Полететь можно из разных городов Украины в города Польши, Азии и Америки.

Забронировать билеты можно на странице распродажи. Также рекомендуем пользоваться поисковиками типа avia.lowcost.ua, skyscanner и kiwi.

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Распродажа билетов в LOT: акционные направления и тарифы

Рейсы в Польшу

Предложение распространяется на рейсы:

с 1 февраля по 26 марта 2022 года – Львов – Зеленая Гура;

с 1 февраля по 31 мая 2022 года – Быдгощ, Гданьск, Краков, Катовице, Люблин, Познань, Жешув, Ольштын, Варшава и Вроцлав;

за исключением: 14 – 20 апреля 2022 года и 29 апреля – 4 мая 2022 года.

Цена за перелет в обе стороны из Киева стартует от 2 045 гривен (в Варшаву), билеты по другим направлениям обойдутся от 2 725 гривен. Из Львова – от 1 225 гривен (до Зеленой Гуры) до 2 589 гривен, а из Одессы билеты несколько дороже – дешевле всего полететь в Варшаву – 2 385 гривен, остальные билеты – 3 065 гривен.

Рейсы в Азию

Предложение распространяется на рейсы:

с 15 февраля по 31 мая 2022 года – Нур-Султан (Астана);

с 20 февраля по 28 марта, 30 октября по 10 декабря 2022 – Коломбо;

с 1 апреля по 30 июля 2022 года – Дели.

Полететь по каждому из этих направлений можно из Киева, Львова и Одессы по ценам: 9 255 гривен (Нур-Султан), 13 355 гривен (Коломбо), 10 895 гривен (Дели).

Рейсы в Северную Америку

Предложение распространяется на рейсы:

с 1 февраля по 30 июня 2022 года – Чикаго, Майами, Нью-Йорк, Торонто;

с 27 марта по 30 июня 2022 года – Лос-Анджелес.

Билеты в обе стороны из городов Украины от 11 715 гривен (Нью-Йорк, Торонто) до 14 445 гривен (Лос-Анджелес). В Майами и Чикаго можно улететь за 13 075 гривен.

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Базовый тариф авиакомпании LOT на рейсах в Польшу подразумевает перевозку двух единиц ручной клади: большая 55х40х23 сантиметров и весом 8 килограммов и маленькая сумочка. Также включено питание на борту самолета и премиальные милые Star Alliance!

Что касается дальнемагистральных рейсов, то билеты предусматривают зарегистрированный багаж и питание.

Распродажа будет продолжатьсявключительно и распространяется на рейсы с вылетом из Киева, Львова, Одессы и Харькова!