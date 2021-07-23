Рекордсмены из Львовщины: более 40 детей с инвалидностью поднялись на Говерлу – фото и видео

На самую высокую гору Украины Говерлу поднялось наибольшее количество детей с инвалидностью – 41 человек. В сети появились фото и видео с места события.

Об этом в фейсбуке сообщил помощник-консультант депутатат ​​Львовского облсовета Игорь Дякович. Рекорд установили 22 июля.

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Мы доказываем, что все возможно

Игорь Дякович отмечает, что Говела для детей с инвалидностью – не просто гора. Она – символ вершин, которые они ежедневно преодолевают.

Говерла сегодня – не просто гора. Это олицетворение тех вершин, которые мы, люди с инвалидностью, преодолеваем каждый день. Мы показываем своим примером, что все возможно, и с хорошей поддержкой мы можем все,

– отметил он.



Для детей – это новая вершина / Фото с фейсбука Игоря Дяковича



Дети с инвалидностью доказывают, что все возможно / Фото с фейсбука Игоря Дяковича

Также он опубликовал имена тех, кто смог подняться на Говерлу.

Имена рекордсменов

Косило Иван, 17 лет, Моршинская община;

Путяк Александр, 9 лет, Дрогобычская община;

Волоска Елена, 13 лет, Дрогобычская община;

Донченко Назар, 15 лет, Золочевская община;

Шеремета Анастасия, 6 лет, Золочевская община;

Коперчовский Тарас, 16 лет, Золочевская община;

Сенейко Роман, 16 лет, Бисковичская община;

Котел Михайлина-Ангелина, 12 лет, Бисковичская община;

Федорович Павел, 8 лет, Бисковичская община;

Сенейко Наталья, 16 лет, Бисковичская община;

Багрий Павел, 17 лет, Львов;

Стебивка Николай, 16 лет, Львов;

Климчук Олег, 15 лет, Львов;

Задорожная Анастасия, 18 лет, Львов.



Более 40 детей с инвалидностью взошли на гору / Фото с фейсбука Игоря Дяковича



Поход организовали родители и волонтеры / Фото с фейсбука Игоря Дяковича

В заметке Игорь Дякович поблагодарил всех волонтеров, родителей, альпинистов, которые присоединились к победе детей.

Как более 40 детей с инвалидностью поднимались на Говерлу: видео