Рекордсмены из Львовщины: более 40 детей с инвалидностью поднялись на Говерлу – фото и видео
Источник:фейсбук Игоря Дяковича
На самую высокую гору Украины Говерлу поднялось наибольшее количество детей с инвалидностью – 41 человек. В сети появились фото и видео с места события.
Об этом в фейсбуке сообщил помощник-консультант депутатат Львовского облсовета Игорь Дякович. Рекорд установили 22 июля.
Интересно Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с записками 50-летней давности – фотофакт
Мы доказываем, что все возможно
Игорь Дякович отмечает, что Говела для детей с инвалидностью – не просто гора. Она – символ вершин, которые они ежедневно преодолевают.
Говерла сегодня – не просто гора. Это олицетворение тех вершин, которые мы, люди с инвалидностью, преодолеваем каждый день. Мы показываем своим примером, что все возможно, и с хорошей поддержкой мы можем все,
– отметил он.
Для детей – это новая вершина / Фото с фейсбука Игоря Дяковича
Дети с инвалидностью доказывают, что все возможно / Фото с фейсбука Игоря Дяковича
Также он опубликовал имена тех, кто смог подняться на Говерлу.
Имена рекордсменов
- Косило Иван, 17 лет, Моршинская община;
- Путяк Александр, 9 лет, Дрогобычская община;
- Волоска Елена, 13 лет, Дрогобычская община;
- Донченко Назар, 15 лет, Золочевская община;
- Шеремета Анастасия, 6 лет, Золочевская община;
- Коперчовский Тарас, 16 лет, Золочевская община;
- Сенейко Роман, 16 лет, Бисковичская община;
- Котел Михайлина-Ангелина, 12 лет, Бисковичская община;
- Федорович Павел, 8 лет, Бисковичская община;
- Сенейко Наталья, 16 лет, Бисковичская община;
- Багрий Павел, 17 лет, Львов;
- Стебивка Николай, 16 лет, Львов;
- Климчук Олег, 15 лет, Львов;
- Задорожная Анастасия, 18 лет, Львов.
Более 40 детей с инвалидностью взошли на гору / Фото с фейсбука Игоря Дяковича
Поход организовали родители и волонтеры / Фото с фейсбука Игоря Дяковича
В заметке Игорь Дякович поблагодарил всех волонтеров, родителей, альпинистов, которые присоединились к победе детей.
Как более 40 детей с инвалидностью поднимались на Говерлу: видеоОбратите внимание! Недавно произошло еще одно историческое событие, связанное с Львовщиной. 55-летний Игорь Яскевич покорил самую высокую гору в мире – Эверест. Сделал он это со второй попытки. На полпути оказалось, что у него мало кислорода и мужчина вынужден был вернуться.