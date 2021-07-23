Про це у фейсбуці повідомив помічник-консультант депутатат Львівської облради Ігор Дякович. Рекорд встановили 22 липня.
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Ми доводимо, що все можливо
Ігор Дякович зазначає, що Говела для дітей з інвалідністю – не просто гора. Вона – символ вершин, які вони щодня долають.
Говерла сьогодні – не просто гора. Це уособлення тих вершин, які ми, люди з інвалідністю, долаємо щодня. Ми показуємо своїм прикладом, що все можливо, і з доброю підтримкою ми можемо все,
– зазначив він.
Для дітей – це нова вершина / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича
Діти з інвалідністю доводять, що все можливо / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича
Також він опублікував імена тих, хто зміг піднятись на Говерлу.
Імена рекордсменів
- Косило Іван, 17 років, Моршинська громада;
- Путяк Олександр, 9 років, Дрогобицька громада;
- Волоска Олена, 13 років, Дрогобицька громада;
- Донченко Назар, 15 років, Золочівська громада;
- Шеремета Анастасія, 6 років, Золочівська громада;
- Коперчовський Тарас, 16 років, Золочівська громада;
- Сенейко Роман, 16 років, Бісковицька громада;
- Казан Михайлина-Ангеліна, 12 років, Бісковицька громада;
- Федорович Павло, 8 років, Бісковицька громада;
- Сенейко Наталія, 16 років, Бісковицька громада;
- Багрій Павло, 17 років, Львів;
- Стебівка Микола, 16 років, Львів;
- Климчук Олег, 15 років, Львів;
- Задорожна Анастасія, 18 років, Львів.
Понад 40 дітей з інвалідністю зійшли на гору / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича
Похід організували батьки та волонтери / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича
У дописі Ігор Дякович подякував всім волонтерам, батькам, альпіністам, які долучилися до перемоги дітей.
Як понад 40 дітей з інвалідністю сходили на Говерлу: відео