Про це у фейсбуці повідомив помічник-консультант депутатат Львівської облради Ігор Дякович. Рекорд встановили 22 липня.

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Ми доводимо, що все можливо

Ігор Дякович зазначає, що Говела для дітей з інвалідністю – не просто гора. Вона – символ вершин, які вони щодня долають.

Говерла сьогодні – не просто гора. Це уособлення тих вершин, які ми, люди з інвалідністю, долаємо щодня. Ми показуємо своїм прикладом, що все можливо, і з доброю підтримкою ми можемо все,
– зазначив він.

Діти з інвалідністю Піднялись на Говерлу Рекорд Новини Львова
Для дітей – це нова вершина / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

Діти з інвалідністю Новини Львова Говерла Рекорд
Діти з інвалідністю доводять, що все можливо / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

Також він опублікував імена тих, хто зміг піднятись на Говерлу.

Імена рекордсменів

  • Косило Іван, 17 років, Моршинська громада;
  • Путяк Олександр, 9 років, Дрогобицька громада;
  • Волоска Олена, 13 років, Дрогобицька громада;
  • Донченко Назар, 15 років, Золочівська громада;
  • Шеремета Анастасія, 6 років, Золочівська громада;
  • Коперчовський Тарас, 16 років, Золочівська громада;
  • Сенейко Роман, 16 років, Бісковицька громада;
  • Казан Михайлина-Ангеліна, 12 років, Бісковицька громада;
  • Федорович Павло, 8 років, Бісковицька громада;
  • Сенейко Наталія, 16 років, Бісковицька громада;
  • Багрій Павло, 17 років, Львів;
  • Стебівка Микола, 16 років, Львів;
  • Климчук Олег, 15 років, Львів;
  • Задорожна Анастасія, 18 років, Львів.

Діти з інвалідністю Піднялись на Говерлу Рекорд 22.07.2021
Понад 40 дітей з інвалідністю зійшли на гору / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

Діти з інвалідністю Піднялись на Говерлу Новини Львова
Похід організували батьки та волонтери / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

У дописі Ігор Дякович подякував всім волонтерам, батькам, альпіністам, які долучилися до перемоги дітей.

Як понад 40 дітей з інвалідністю сходили на Говерлу: відео