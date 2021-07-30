Затопленные артефакты, которым более 2000 лет: потрясающие фото корабля древнего Египта

Археологи в Египте нашли затонувший корабль с куполом, который затонул более 2000 лет. Вероятно, причиной его уничтожения стал мощное землетрясение.

Судно обнаружили вблизи города Тонис-Гераклеон, которое существовало во 2 веке до нашей эры. Причина его уничтожения до сих пор точно не известна.

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Затонувший город

Тонис-Гераклеон был островным мегаполисом, своеобразными воротами страны к Средиземному морю. Подводные археологи нашли его остатки во время экспедиции в начале 2000-х годов. Ее проводили при содействии Европейский институт подводной археологии и Министерства туризма и древностей Египта.



Находки археологов / Фото The Sun

Затонувший корабль когда-то был длинным судном с большими парусами, построенными для прохождения по воде на высокой скорости. Специалисты считают, что находки быстрых галер этого периода остаются чрезвычайно редкими. Команда считает, что военное судно был пришвартовано к каналу, который протекал вдоль южной стороны Храма Амона. Большие каменные глыбы, выпавшие из здания, вероятно, врезались в корабль. В результате этого он затонул.

На морском дне исследователи обнаружили могильник с различными безделушками и другими артефактами. Он использовался еще 2400 назад. Внутри была изысканно украшенная керамика и золотой амулет с изображением Беса, египетского бога, связанного с родами и рождаемостью.

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