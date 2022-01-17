Более 2 000 долларов на человека: туристы из какой страны тратят в Украине больше всего денег

Туристическая сфера в 2021 году постепенно восстанавливалась, в частности, и в Украине. Гости тратили немало денег, впрочем, есть лидеры.

Так, туристы из ОАЭ тратят в Украине больше всего. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

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Туристы из каких стран тратят в Украине больше всего

Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили 2 220 долларов на человека,

– заявила глава ГАРТа. Следует отметить, что это самый высокий показатель среди представителей других стран. Их граждане тратили несколько меньше, но такая сумма все же больше, чем традиционные рынки Украины. В пятерку лидеров также вошли гости из: Саудовской Аравии – 1 500 долларов на человека; Омана – 1 500 долларов на человека; Канады – 1 250 долларов на человека; США – 1 125 долларов на человека. По словам Олеськив, в среднем иностранные путешественники находятся в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов. Обратите внимание! За первые 9 месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года на 12,6%. За первые 9 месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года на 12,6%.



Туристическая статистика Украины 2021 / Инфографика ГАРТа

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Полный текст сообщения Марьяны Олеськив в Фейсбук:

За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.

Годовой показатель скорректирует цифры, но только в +. Поэтому деллюсь самыми свежими:

Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2 220 на человека.

Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1 500), но это больше, чем наши традиционные рынки, канадцы тратили $1 250, гости из США – $1 125.

В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США.

Красочный ориентир для планирования сезона-2022 всеми участниками рынка!