Более 2 000 долларов на человека: туристы из какой страны тратят в Украине больше всего денег
Источник:фейсбук Марьяны Олеськив
Туристическая сфера в 2021 году постепенно восстанавливалась, в частности, и в Украине. Гости тратили немало денег, впрочем, есть лидеры.
Так, туристы из ОАЭ тратят в Украине больше всего. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
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Туристы из каких стран тратят в Украине больше всего
Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили 2 220 долларов на человека,
– заявила глава ГАРТа.
Следует отметить, что это самый высокий показатель среди представителей других стран. Их граждане тратили несколько меньше, но такая сумма все же больше, чем традиционные рынки Украины.
В пятерку лидеров также вошли гости из:
- Саудовской Аравии – 1 500 долларов на человека;
- Омана – 1 500 долларов на человека;
- Канады – 1 250 долларов на человека;
- США – 1 125 долларов на человека.
По словам Олеськив, в среднем иностранные путешественники находятся в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов.Обратите внимание! За первые 9 месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года на 12,6%.
Туристическая статистика Украины 2021 / Инфографика ГАРТа
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Полный текст сообщения Марьяны Олеськив в Фейсбук:
За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.
Годовой показатель скорректирует цифры, но только в +. Поэтому деллюсь самыми свежими:
Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2 220 на человека.
Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1 500), но это больше, чем наши традиционные рынки, канадцы тратили $1 250, гости из США – $1 125.
В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США.
Красочный ориентир для планирования сезона-2022 всеми участниками рынка!