Забудьте о привычной Турции: почему Бодрум станет новым любимым курортом украинских туристов

У большинства туристов Турция традиционно ассоциируется с популярными курортами Средиземного моря, отелями "все включено" и такими городами, как Стамбул или Анталия. Но в последние годы всё больше внимания привлекает другое направление – побережье Эгейского моря, а именно – Бодрум.

Редакция 24 Канала отправилась в пресс-тур с украинским туроператором Join Up!. В ходе недельной поездки мы подробно изучили курортный регион Турции – Бодрум, в частности: сравнили проживание в разных отелях, посетили популярные туристические места, побывали на различных экскурсиях и смогли прочувствовать атмосферу отдыха на все 100%. Своими впечатлениями, практическими советами и актуальной информацией мы поделимся с вами в этом материале.

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Чем особенный курорт Бодрум и кому он подойдет?

Бодрум – это крупнейший курорт Эгейского побережья, поэтому он, несомненно, заслуживает внимания туристов. Это место привлекает очаровательной горной природой, красочными садами и цветниками, могучими скалами и интересной, выдержанной архитектурой. Хотя Бодрум и считается самым роскошным и дорогим городом Турции, не стоит думать, что цены на отдых здесь будут заоблачными. Везде можно найти предложения на любой вкус и бюджет.

Отдых в Бодруме / фото Canva

Несмотря на свой "лакшери" статус, город остается открытым, свободным и абсолютно безопасным: здесь комфортно путешествовать даже одиноким путешественницам. И это действительно так, ведь по сравнению с Египтом, который часто приводят в качестве примера, Бодрум кажется настоящим островком спокойствия. И речь идет не только о территории отелей. Ощущение безопасности присутствует и в туристических местах, например в центре города. Но, конечно, где бы вы ни были, будьте бдительными и помните о правилах пребывания в чужой стране.

Вечерние виды Бодрума / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Также у вас может возникнуть ощущение, что вы приехали в Грецию, ведь Бодрум расположен на берегу залива Гёкова, прямо напротив греческого острова Кос, куда регулярно ходят паромы. Поскольку в древности здесь жили греки, город сохранил уникальный визуальный стиль. В частности, Бодрум известен своими невысокими белыми домами с голубыми окнами и дверями, что создает атмосферу греческих островов в самом сердце Турции.

Когда длится туристический сезон в Бодруме?

В отличие от других турецких курортов, в Бодруме сухой воздух, благодаря чему летнюю жару переносить значительно легче. Оптимальными месяцами для экскурсионного и прогулочного отдыха обычно считаются май, сентябрь и октябрь.

Поскольку Эгейское море прогревается медленнее, чем Средиземное, самым комфортным временем для пляжного отдыха традиционно считаются середина лета и начало осени. Впрочем, наш опыт показал, что купальный сезон в Бодруме начинается значительно раньше.

В начале июня море уже было достаточно тёплым для комфортного купания, причём даже вечером, когда солнце уже скрывается за горизонтом. Поэтому даже тем, кто обычно не любит прохладную воду, температура моря вряд ли доставит дискомфорт.

Сколько времени занимает дорога до Бодрума из Украины?

Наша команда отправлялась в Бодрум из Киева. Для поездки мы выбрали прямой трансфер до Кишинева, ведь на молдавской границе обычно меньше очередей, чем на польском направлении, а сам перелет в Турцию оттуда занимает меньше времени. Дорога на автобусе до столицы Молдовы длилась примерно 13 – 14 часов, в зависимости от количества остановок на отдых и перекусы.

Путь из Киева в Бодрум занимает примерно 18 часов / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

После этого нас ждал перелет из Кишинева в Бодрум, который занимает около двух часов. В то же время продолжительность полета может быть даже меньше: например, обратный рейс длился всего 1 час 45 минут. В целом дорога из Киева в Бодрум заняла около 18 часов с учётом трансфера, пересечения границы, времени в аэропорту перед вылетом и самого перелёта.

Где остановиться в Бодруме: отели, заслуживающие вашего внимания

Планируя отдых у моря, можно самостоятельно искать жилье, билеты и продумывать логистику. Однако пакетные туры имеют своё преимущество, ведь большинство организационных вопросов уже решено за вас. Обычно в стоимость входят перелет, трансфер, проживание в отеле, а также сопровождение гида во время путешествия.

Подобрать вариант можно с учетом различных пожеланий и бюджетов. Во время путешествия с Join Up! мы на собственном опыте убедились, насколько удобно, когда маршрут, трансферы и размещение уже продуманы заранее. В таком случае остается сосредоточиться на главном: отдыхе и знакомстве с новым местом.

Первый пятизвездочный отель, заслуживающий вашего внимания, – The Plaza Bodrum. Это место, воплощающее изысканность и масштаб. Сам интерьер отеля сразу вызывает те самые классические ассоциации с роскошной Турцией: просторные залы, обилие золотых элементов, элегантные диваны, мраморные детали, высокие потолки и дорогой декор создают атмосферу настоящего люкса.

Интерьер отеля The Plaza Bodrum / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Территория отеля разделена на своеобразные ярусы, которые образуют несколько уровней вокруг комплекса. На каждом из них расположены отдельные корпуса, виллы, номера и рестораны. Что касается категорий проживания, то выбор здесь довольно широк: от стандартных номеров до просторных семейных вилл с собственным бассейном и частной территорией.

Территория отеля разделена на ярусы / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Отель имеет собственный выход к морю, поэтому добраться до пляжа можно всего за несколько минут. Для удобства гостей между различными частями комплекса постоянно курсируют мини-трансферы, которые быстро довозят до нужной локации. Также для отдыхающих доступны тренажерный зал, бутики, SPA-зоны, бассейны и специальные площадки для вечерних шоу-программ. Все пляжи и пирсы бесплатные для гостей, хорошо обустроены и удобны для отдыха.

Пляжи отеля The Plaza Bodrum / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

В то же время у отеля есть отдельный частный пляж. Вход сюда платный, однако для гостей вилл он включен в стоимость проживания. В некоторые праздничные дни эту зону также открывают для всех отдыхающих без дополнительной оплаты. Еще одна интересная опция – аренда отдельных домиков над водой, которые подойдут тем, кто ищет максимального уединения и спокойствия.

Особое впечатление произвёл сервис. Большинство официантов передвигались по территории на роликах настолько быстро, что за ними было сложно уследить. Заказанные напитки и коктейли приносили буквально за считанные минуты. Нам также посчастливилось познакомиться с официантом Экеном и сделать с ним фото на память.

Частный пляж отеля и официант Экен, который там работает / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Еда в этом отеле разнообразна и удовлетворит даже самого привередливого отдыхающего. Здесь есть классический шведский стол с большим выбором блюд, даже есть отдельная секция для сторонников правильного питания. Помимо основного ресторана, на территории работает кафе, где можно заказать десерты или легкие закуски. Ну и, конечно, есть ночные бары, где можно насладиться вкусными коктейлями.

В целом атмосфера отдыха очень приятная. В номерах есть все необходимые средства гигиены, а при заселении гостей даже ждет небольшой комплимент – бутылка вина и пирожные.

Как и большинство курортов Турции, Бодрум имеет сезонную смену цен: в разгар лета проживание становится дороже. Так, номер Studio Garden View в отеле The Plaza Bodrum на 6+1 ночей в июне можно забронировать от 72 134 гривен за человека при двухместном размещении, а в июле цена начинается уже примерно от 93 244 гривен.

Такой вариант может быть особенно удобен для туристов с ночными рейсами, ведь он предусматривает пользование номером до 00:00 в день выезда. Обычно в отелях выезд происходит около 11:00 – 12:00, поэтому при позднем вылете можно комфортно отдохнуть, переодеться и подготовиться к дороге без необходимости несколько часов ждать трансфера в лобби отеля.

Следующим пятизвёздочным отелем, который занял особое место в нашем сердце, стал Akra Didim. Он открылся в апреле 2026 года, и это сразу ощущается в его интерьере. Если предыдущий отель отличается классическим стилем с большим количеством золотых деталей, то здесь царят минимализм, сдержанность и современная изысканность. Поэтому, если вы любите спокойные цвета, огромную территорию и простоту – вам точно сюда.

Интерьер отеля Akra Didim / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Отель предлагает различные категории номеров: от стандартных номеров в главном корпусе до отдельных вилл с собственным бассейном и небольшой частной территорией. Нам посчастливилось пожить именно в последнем варианте.

Виллы расположены немного в стороне от главного здания и на возвышенности, благодаря чему из них открывается прекрасный вид на море. В номере предусмотрены не только базовые средства гигиены и приятные мелочи вроде чая, кофе и снеков, но и необычные комплименты для гостей, например, сублимированные фрукты.

Вид с вилл / фото Милены Бордаковой

Здесь действительно позаботились о деталях: в вилле есть отдельный летний душ, коврики для йоги, утюг (что, кстати, есть далеко не в каждом пятизвездочном отеле), шахматы для досуга, мини-бар и кофеварка. Отдельно хочется отметить фен – вещь, на которую многие обращают внимание во время отдыха. Во многих отелях, даже высокой категории, фены бывают неудобными или не очень качественными, но здесь с этим проблем нет.

Бассейн и зона отдыха возле виллы / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Еще один плюс — кровать. Она большая, очень удобная, а постельное белье приятно мягкое. Возле собственного бассейна есть шезлонги и уютная лежанка-бунгало, где можно позагорать, отдохнуть или даже поработать. Хотя, конечно, в таком месте больше хочется просто наслаждаться отпуском.

В вилле удобная кровать, а также есть отдельный летний душ / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Кухня в отеле действительно заслуживает отдельного внимания. Это заметно и по вкусу блюд, и по их разнообразию, и по подаче. В то же время не обязательно ограничиваться только шведским столом: на территории работают рестораны, где можно отведать изысканные блюда с прекрасным видом на море.

Кроме того, здесь есть дополнительные заведения питания: ресторан для перекусов вне часов работы основного зала, уютная кофейня с десертами и бар, работающий круглосуточно. Для досуга гостям доступны тренажерный зал, бассейны, детские горки, SPA-зоны и даже небольшая галерея.

Важно, что в отеле позаботились и о комфорте гостей с ограниченными физическими возможностями: предусмотрены специально оборудованные номера, инвалидные кресла, пандусы и лифт у бассейна. Такие условия до сих пор есть далеко не везде. Каждый вечер в отеле проходят шоу-программы с живой музыкой, выступлениями вокалистов, артистов и танцоров.

Территория отеля Akra Didim / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Единственным нюансом можно назвать пляжную зону. Она хорошо обустроена, здесь есть шезлонги и пирсы, но самого песка здесь немного. Если вы больше любите отдых у бассейнов и комфорт территории, этот отель отлично подойдет. А вот для тех, кто мечтает именно о классическом песчаном пляже, на наш взгляд, предыдущий вариант имеет преимущество.

Стоимость проживания в этом отеле также зависит от периода отдыха. Например, в июне номер Deluxe Garden View в Akra Didim 5 на 6+1 ночь стоит от 108 646 гривен за человека при двухместном размещении. В конце июля цена на такой же вариант проживания возрастает до 114 290 гривен за туриста при размещении вдвоем. Конечно, цена высокая, но, поверьте, тот уровень сервиса, отдыха и качества, который вы получаете, действительно того стоит.

*Цены актуальны на момент подготовки материала.

Кухня Бодрума: что стоит знать о еде и какие блюда попробовать

В большинстве отелей питание организовано в формате шведского стола, и это действительно один из самых удобных вариантов для отдыха. Если вы выбираете отель категории 5 звезд, обычно с выбором блюд и качеством продуктов проблем не возникает. Но важно понимать: само количество звезд еще не гарантирует одинаково высокий уровень кухни во всех случаях.

Питание в отелях различается в зависимости от стоимости проживания / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены 24 Каналу

Многое зависит от стоимости проживания. Если отель стоит значительно дешевле других вариантов того же уровня, это часто можно заметить именно по питанию: по вкусу, разнообразию и качеству подачи. Например, десерты хорошо демонстрируют эту разницу. В более бюджетных отелях они часто бывают похожими друг на друга: используются одни и те же кремы, муссы и простые сочетания, поэтому вряд ли возникает желание попробовать каждый вариант.

А вот в отелях выше среднего или премиального уровня разница ощущается сразу. Там десерты больше похожи на отдельные авторские произведения: с качественными ингредиентами, необычными сочетаниями вкусов и красивой подачей. И даже после сытного ужина часто хочется оставить место еще хотя бы для одного пирожного.

В отелях преобладает формат шведского стола / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Среди отдельных заведений, которые мы хотели бы выделить, – семейный ресторан Palmiye, который нам посчастливилось посетить. Все блюда здесь очень вкусные. Если вы отдыхаете компанией, можно смело заказать базовый набор закусок – это отличная возможность попробовать местные турецкие блюда. А в качестве основного блюда рекомендуем выбрать либо рыбу, а именно морского окуня, либо курицу, приготовленную по особому рецепту.

Попробовав оба блюда, мы пришли к следующему выводу: рыба просто невероятная. Действительно создается впечатление, что её буквально только что выловили. Курица тоже занимает отдельное место в списке наших фаворитов, ведь она очень сочная, обладает насыщенным и изысканным вкусом, а такую ещё нужно постараться приготовить.

Отдельно стоит упомянуть и о турецких десертах. Хотя они нравятся не всем из-за своей сладости, именно здесь мы советуем обязательно попробовать фисташковый катмер с мороженым. Это тот случай, когда даже после сытного ужина сложно отказаться от ещё одного кусочка. Мы уже были полностью сыты, но этот десерт настолько понравился, что съели его до последней крошки.

Также хотим рассказать об известной винодельне Karnas, которая, кстати, последние пару лет имеет звезды Michelin. Для гостей здесь предусмотрено несколько гастрономических форматов посещения. Самым доступным вариантом является меню A la carte, для бронирования которого необходимо внести предоплату в размере 1 080 гривен.

Винодельня Karnas / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Дегустационное меню стоит около 3 780 гривен, обед с винным сопровождением – 5 670 гривен, а ужин с вином обойдется в 7 128 гривен. Самым дорогим гастрономическим опытом является кулинарный мастер-класс на виноградниках Karnas вместе с шеф-поваром, удостоенным звезды Michelin. Его стоимость составляет примерно 7 880 гривен.

Приятным бонусом для туристов станет возможность безопасно приобрести местное вино. Бутылки здесь упаковывают в специальные надувные защитные чехлы, которые помогают избежать повреждений во время транспортировки и авиаперелетов. Помимо вина, на винодельне можно приобрести и другие местные продукты, в частности маслины, оливковое масло и свежий виноград.

Винодельня Karnas / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Отдельно для гостей проводят экскурсию, во время которой рассказывают, где и как хранят вино. А еще территория виноградников отличается невероятной атмосферой: уютные уголки, красивые пейзажи и множество потрясающих мест для фото. Так что любителям красивых кадров для соцсетей здесь точно найдется что добавить в свою коллекцию.

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Что посмотреть в Бодруме: главные туристические локации

Как мы уже упоминали ранее, Бодрум часто называют "турецкой Грецией" из-за его характерных белых домов и особой атмосферы. Поэтому во время отдыха обязательно стоит выделить время на прогулку по городу, ведь здесь приятно просто бродить по улочкам, рассматривать архитектуру и приобрести какой-нибудь местный сувенир или небольшую вещицу на память о путешествии.

Обязательно прогуляйтесь по городу / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Кстати, сейчас пересчитывать цены с турецкой лиры в гривны почти не нужно: одна лира стоит примерно 0,97 гривны. То есть большинство цен можно легко воспринимать почти один к одному.

Отдельного внимания заслуживают вечерние виды Бодрума. С многочисленных возвышенностей вдоль побережья открываются невероятные панорамы, поэтому даже обычная поездка на автомобиле в вечернее время может превратиться в небольшую экскурсию. По дороге постоянно встречаются красивые места, где хочется остановиться и сделать фото.

Вечерние виды Бодрума / фото Милены Бордаковой

Мы также заезжали к историческим ветряным мельницам Бодрума, построенным ещё в XVIII веке. Отсюда открывается великолепная панорама на город и море, а сами сооружения придают этому месту особый шарм.

Виды с места, где расположены исторические ветряные мельницы Бодрума / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Если же захочется окунуться в атмосферу роскоши, стоит посетить Yalıkavak Marina. Это одна из самых известных элитных локаций курорта с роскошными яхтами, дорогими бутиками, ресторанами и барами. В некоторых заведениях действует дресс-код, поэтому попасть туда можно только в соответствующей одежде. Но даже простая прогулка уже оставляет незабываемые впечатления.

Роскошная Yalıkavak Marina / Коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Конечно, стоит добавить в маршрут и морские прогулки в окрестностях Бодрума. Мы побывали на такой экскурсии, где можно не только отдохнуть на корабле, но и искупаться в живописных бухтах побережья. Для туристов предусмотрены несколько остановок продолжительностью примерно 30 – 45 минут, чтобы можно было поплавать в разных местах, а остальное время – позагорать и наслаждаться видами с палубы.

Морская прогулка по Бодруму / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Но здесь важно помнить о солнце. Из-за ветра во время прогулки может показаться, что жара не слишком сильная, однако вечером последствия могут удивить. Поэтому не стоит забывать о солнцезащитном креме, головном уборе и регулярных перерывах во время загара.

Если же хочется более насыщенной программы, можно выбрать круиз по озеру Кёйджегиз. Такая поездка включает посещение Дальяна, Черепашьего пляжа, грязевых ванн и экскурсию к Королевским гробницам. Пляж Изтузу, который также называют Черепашьим, простирается примерно на 4,5 километра недалеко от Дальяна. Это узкая полоса суши, разделяющая дельту реки Дальян и Средиземное море. Именно здесь находится одно из важных мест размножения морских черепах Caretta caretta.

Обычно туристам дают около 1 – 1,5 часа, чтобы прогуляться по пляжу, искупаться, отдохнуть и, если повезет, увидеть этих животных. Грязевые ванны – это развлечение на любителя, ведь такой формат отдыха подходит не всем. А вот Ликийские гробницы можно увидеть только с лодки: доступ к ним закрыт из соображений безопасности и в связи с необходимостью сохранения исторического памятника. В то же время даже издалека они производят сильное впечатление, ведь масштаб этих сооружений действительно поражает.

Вид на Ликийские гробницы и пейзажи с лодки / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены 24 Каналу

В целом такая поездка занимает почти целый день, поэтому обед во время экскурсии становится своеобразной приятной паузой между развлечениями. Обычно туристам подают простые блюда: макароны, салат, хлеб и курицу. И хотя это простые продукты, после купания в море, прогулок и времени, проведенного на свежем воздухе, такой обед кажется особенно вкусным. Что касается напитков, то у разных организаторов условия могут отличаться: где-то они входят в стоимость без ограничений, а где-то туристам выдают определённое количество (ориентировочно 1 – 2 напитка на человека).

Морская прогулка по Бодруму / Коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Мы надеемся, что этот рассказ вдохновил вас на отдых в Бодруме. Это место станет идеальным вариантом как для спокойного отдыха в отеле, так и для активных экскурсий по морю и городу. Так что скорее выбирайте даты будущего отпуска и планируйте летние каникулы на курорте вместе с Join Up!.