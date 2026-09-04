Куда недорого полететь на море в сентябре: в эти 3 страны билеты стоят менее 100 долларов

Хотя по календарю уже осень, это не значит, что сезон летних отпусков закончился. Сентябрь – идеальное время, чтобы спланировать поездку на море. Помимо более комфортной погоды, туристов ждут и более доступные цены. Например, стоимость перелета на некоторые курорты Европы уже существенно снизилась.

"24 Канал" со ссылкой на данные сервиса Kiwi.com рассказывает, куда можно недорого полететь на море в сентябре. Стоимость билетов туда и обратно из Польши обойдется даже менее чем в 100 долларов. Правда, это без учета зарегистрированного багажа. Но если есть желание сэкономить, то весь гардероб и другие необходимые вещи можно уместить в рюкзак.

Куда дешево полететь на море в сентябре?

Черногория

В столицу Черногории Подгорицу есть дешевые билеты из польского городка Жешув, который расположен всего в 80 километрах от пограничного пункта Краковец – Корчова, на 11 – 18 сентября. Перелет туда и обратно стоит всего 4 834 гривны. Правда, обратно придется лететь в Гданьск, но большее расстояние компенсируется быстрым добиранием до аэропорта для вылета.

Из Подгорицы добраться до Будви, Тивата, Которского залива или другого курорта на побережье можно на автобусе с автостанции. Транспорт курсирует часто, а билеты можно приобрести в кассе автостанции.



Стоимость билетов в Черногорию из Польши / Скриншот с Kiwi.com

Хорватия

Еще дешевле можно полететь в культовый Дубровник в Хорватии, где снимали популярный сериал "Игра престолов". Здесь, помимо кристально чистого моря, туристов ждет древний город с могучими крепостными стенами. Билеты на 10 – 17 сентября стоят всего 3 095 гривен. Лететь придется из Познани, а возвращаться – во Вроцлав.

Отметим, что отдых в Хорватии в середине сентября может быть более комфортным, чем в августе. В пик сезона пляжи страны обычно переполнены туристами, а по улицам старого города сложно пройти, чтобы ни на кого не наткнуться. В то же время в сентябре толпы уменьшаются, ведь дети возвращаются в школы, и многие семьи уже не планируют отпуск.



Стоимость авиабилетов в Дубровник и обратно / Скриншот с Kiwi.com

Остров Сицилия, Италия

На итальянском острове Сицилия пляжный сезон длится дольше, чем в Черногории и Хорватии. Поэтому поездку сюда можно планировать даже в октябре. При этом сейчас есть дешевые билеты на вторую половину сентября. Перелет 17 сентября из Катовице в Катанию и 24 сентября из Сицилии в Гданьск стоит всего 4 668 гривен.



Билеты из Польши в Катанию / Скриншот с Kiwi.com

Поездка на море в сентябре ничем не хуже отдыха в пик сезона. Даже наоборот – в сентябре путешествовать часто выгоднее, чем в августе. Дешевеет не только стоимость перелета, но и проживание, ведь из-за снижения спроса владельцы жилья и отелей предлагают более выгодные цены.