Не Париж и не Рим: 5 дешевых городов, куда можно поехать весной
- Весна - идеальный сезон для бюджетных путешествий благодаря более низким ценам на авиабилеты и проживание, а также меньшему количеству туристов.
- Среди бюджетных направлений весной выделяют Будапешт, Краков, Порту, Сараево и Софию, где сочетаются доступные цены и культурные впечатления.
Весна – лучший период для путешествий. Города в это время уже цветут, температура приятная, а количество туристов еще не такое высокое, как летом. Весну многие называют идеальным сезоном для бюджетного путешествия.
В апреле цены на авиабилеты и проживание еще значительно ниже, а популярные направления спокойнее, чем в разгар сезона, пишет In Journal. Есть несколько европейских направлений, которые сочетают в себе хорошие цены и незабываемые впечатления.
Какие есть бюджетные направления весной?
Будапешт (Венгрия)
В столице Венгрии сочетается культура, гастрономия и активная ночная жизнь. Город известен впечатляющей архитектурой, Дунаем и знаменитыми термальными купальнями, которые являются частью местного образа жизни.
В Венгрии большое количество музеев, галерей и исторических памятников. Благодаря доступным ценам на проживание и питание, город попадает в списки самых выгодных европейских мест для отдыха.
Весной здесь советуют гулять по паркам и посещать различные площади города, поскольку температура хорошо подходит для пеших прогулок по городу.
Краков (Польша)
Краков – идеальный польский город для посещения весной. Туристам советуют прогуляться средневековой площадью, увидеть Вавельский замок, а также посетить галереи или приехать на фестиваль. Цены на еду и развлечения здесь гораздо ниже, чем в западноевропейских мегаполисах.
Порту (Португалия)
В Порту советуют ехать тем, кто хочет почувствовать средиземноморскую атмосферу, но по значительно более доступным ценам, чем в Лиссабоне. Город на реке Дору известен красочными фасадами, а туристы могут совершить романтические прогулки вдоль побережья.
В апреле или мае температура в Порту еще не слишком высокая, а в городе гораздо тише и спокойнее, чем бывает в разгар летнего туристического сезона.
Сараево (Босния и Герцоговина)
Сараево подойдет тем туристам, которые хотят почувствовать историю, культуру и гастрономию Балкан. Здесь доступные цены на проживание и питание. Обед в местном ресторане обойдется в несколько евро.
Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet даже включило Сараево в список лучших европейских городов для идеального отдыха на выходные.
София (Болгария)
Эту одну из европейских столиц часто не замечают, однако она способна подарить незабываемый опыт городского путешествия. В городе есть много впечатляющих церквей, широких бульваров, которые напоминают средиземноморские города.
Преимуществом Софии есть доступные цены на проживание и рестораны, поэтому здесь можно прекрасно провести выходные, не тратя много денег.
