Вместо популярных курортов и дорогих столиц: куда стоит ехать в высокий сезон

Лето считается самым дорогим периодом для путешествий по Европе. В разгар туристического сезона цены на жилье, авиабилеты и развлечения стремительно растут, поэтому путешественники ищут для себя бюджетные страны, в которых можно отдохнуть "не за все деньги".

Даже в разгар лета в Европе можно найти направления, которые не сильно ударят по бюджету, пишет Travel Off Path. В некоторых городах соотношение стоимости проживания и питания гораздо выгоднее, чем в популярном Париже или Венеции.

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Эксперты назвали три города, где можно отдохнуть относительно недорого даже летом. Они сочетают интересные достопримечательности, красивые пейзажи и более доступные цены для туристов.

Куда дешево поехать летом?

Берген, Норвегия

По словам специалистов, Норвегия – дорогая страна, но перелет сюда может быть достаточно доступен, поэтому на покупке билетов можно хорошо сэкономить, особенно если бронировать их заранее.

Туристам здесь советуют увидеть Берген, который считается одним из самых красивых мест в Европе. Он окружен фьордами и семью горами с красивым городским пейзажем.

Путешественникам здесь обязательно стоит записаться на экскурсию на лодке, которая оставит незабываемые впечатления.

Большинство туристов сюда едут зимой, однако летом здесь не менее красивее, потому что световой день длиннее, а вокруг фьордов возвышаются крутые зеленые горы.



Впечатляющий Берген в летнее время / Фото Pinterest

Порту, Португалия

Португалия как будто создана для того, чтобы увидеть ее впервые в летнее время. Особенно красивым является Порту – бюджетный город с терракотовыми крышами и азулежу – традиционной португальской керамической плиткой, которой украшают фасады домов, интерьеров церквей и даже станций метро.

Столица Португалии Лиссабон отталкивает путешественников высокими ценами и чрезмерным туризмом, поэтому Порту – это хорошая альтернатива.

Порту протянулся вдоль берегов реки Дору, поэтому особенно привлекает туристов в летние месяцы. Город в это время наполняется жизнью благодаря винным барам у воды, впечатляющим закатам и колоритной архитектуре.



Красивое Порту с азулежу / Фото Pinterest

Стокгольм, Швеция

Стокгольм часто называют одним из самых красивых городов Скандинавии, а летом это особенно заметно. Столица Швеции привлекает сочетанием исторической архитектуры, многочисленных островов и уютной атмосферы, которая побуждает исследовать город пешком.

Настоящей жемчужиной Стокгольма является старинный район Гамла Стан – один из наиболее хорошо сохранившихся исторических центров. Здесь можно гулять по мощеным улочкам, открывать для себя уютные кафе и любоваться цветными фасадами домов.

В летнее время город особенно становится более оживленным. Набережные и гавань превращаются в популярные места для прогулок и отдыха.



Впечатляющий Стокгольм удивит летом / Фото Pinterest

На каких островах меньше всего туристов летом?

Фолегандрос, Пантеллерию и Гоцо – прекрасные места для спокойного отдыха в летнее время, без толп туристов. Эти острова предлагают уникальные природные пейзажи, традиционную архитектуру и уютные места для релаксации.

Всего в часе езды на пароме с шумного Санторини расположен остров Фолегандрос, на котором не так много туристов, поэтому здесь можно спокойно отдохнуть. А вот о Пантеллерии многие туристы никогда и не слышали. Пантеллерия славится нетронутыми пляжами, природными вулканическими бассейнами и сельским колоритом.

Остров Гоцо сочетает в себе пляжный отдых и прогулки по древним городам. Здесь есть защищенные скалами бухты с бирюзовой водой, узкие улочки старого города, колоритные рестораны и очень мало туристов.