Навіть у розпал літа у Європі можна знайти напрямки, які не сильно вдарять по бюджету, пише Travel Off Path. У деяких містах співвідношення вартості проживання й харчування набагато вигідніше, ніж в популярному Парижі чи Венеції.

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Експерти назвали три міста, де можна відпочити відносно недорого навіть влітку. Вони поєднують цікаві пам’ятки, красиві краєвиди й більш доступні ціни для туристів.

Куди дешево поїхати влітку?

Берген, Норвегія

За словами фахівців, Норвегія – дорога країна, але переліт сюди може бути досить доступний, тому на купівлі квитків можна добряче зекономити, особливо якщо бронювати їх заздалегідь.

Туристам тут радять побачити Берген, який вважається одним з найгарніших місць у Європі. Він оточений фіордами та сімома горами з красивим міським пейзажем.

Мандрівникам тут обов’язково варто записатися на екскурсію човном, яка залишить незабутні враження.

Більшість туристів сюди їдуть взимку, проте влітку тут не менш красивіше, бо світловий день довший, а навколо фіордів височіють круті зелені гори.



Вражаючий Берген у літню пору / Фото Pinterest

Порту, Португалія

Португалія наче створена для того, щоб побачити її вперше у літню пору. Особливо красивим є Порту – бюджетне місто з теракотовими дахами та азулежу – традиційною португальською керамічною плиткою, якою оздоблюють фасади будинків, інтер’єрів церков та навіть станцій метро.

Столиця Португалії Лісабон відштовхує мандрівників високими цінами й надмірним туризмом, тому Порту – це хороша альтернатива.

Порту простягнувся вздовж берегів річки Дору, тож особливо приваблює туристів у літні місяці. Місто у цей час наповнюється життям завдяки винним барам біля води, вражаючим заходам сонця та колоритній архітектурі.



Красиве Порту з азулежу / Фото Pinterest

Стокгольм, Швеція

Стокгольм часто називають одним з найкрасивіших міст Скандинавії, а влітку це особливо помітно. Столиця Швеції приваблює поєднанням історичної архітектури, численних островів та затишної атмосфери, яка спонукає досліджувати місто пішки.

Справжньою перлиною Стокгольму є старовинний район Гамла Стан – один з найкраще збережених історичних центрів. Тут можна гуляти брукованими вуличками, відкривати для себе затишні кав’ярні й милуватися кольоровими фасадами будинків.

У літню пору місто особливо стає жвавішим. Набережні та гавань перетворюються на популярні місця для прогулянок і відпочинку.



Вражаючий Стокгольм здивує влітку / Фото Pinterest

На яких островах найменше туристів влітку?

Фолегандрос, Пантеллерію та Гоцо – прекрасні місця для спокійного відпочинку в літню пору, без натовпів туристів. Ці острови пропонують унікальні природні краєвиди, традиційну архітектуру та затишні місця для релаксації.

Усього за годину їзди поромом з галасливого Санторіні розташований острів Фолегандрос, на якому не так багато туристів, тож тут можна спокійно відпочити. А от про Пантеллерію багато туристів ніколи й не чули. Пантеллерія славиться незайманими пляжами, природними вулканічними басейнами та сільським колоритом.

Острів Гоцо поєднує в собі пляжний відпочинок й прогулянки стародавніми містами. Тут є захищені скелями бухти з бірюзовою водою, вузькі вулички старого міста, колоритні ресторани та дуже мало туристів.