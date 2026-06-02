Украинская блогерша dashassk_ поделилась подробным бюджетом своего путешествия в Лиссабон и на Мадейру на четырех человек, которое длилось восемь дней.

Сначала компания провела две ночи в Лиссабоне, а потом еще пять на Мадейре. На авиабилеты в две стороны блогерша потратила 190 евро. В эту сумму входили перелеты по маршруту Варшава – Лиссабон – Фуншал – Варшава. Проживание в Лиссабоне с завтраками и жилье на Мадейре без завтраков обошлись в 205 евро с человека за все путешествие.

Чтобы увидеть как можно больше локаций на острове, компания арендовала автомобиль с полной страховкой. Вместе с расходами на бензин это стоило 120 евро с человека. Еще 47 евро ушло на продукты в магазинах, а около 50 евро на кафе и рестораны в Лиссабоне и на Мадейре. Отдельно девушка учла дополнительные расходы: такси, паркинг, платные входы и другие мелкие расходы. На это в целом ушло еще 26 евро. В результате все путешествие в Лиссабон и на Мадейру обошлась ей в 638 евро с человека.

Когда туристам лучше всего посещать Лиссабон и Мадейру?

Лучшее время для поездки на Мадейру – это весна и начало осени, а именно период с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время на острове теплая погода без сильной жары, меньше туристов и комфортные условия для хайкинга и прогулок. Особенно популярным считается май из-за знаменитого Фестиваля цветов и очень зеленых пейзажей.

Что касается Лиссабона, то комфортнее всего ехать весной или осенью – в мае, июне или сентябре. В этот период в городе уже тепло, но еще нет изнурительной жары и огромных толп туристов, как в июле и августе. Кроме того, именно весной Лиссабон особенно красив из-за цветения деревьев и большого количества солнечных дней.