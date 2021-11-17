Билеты из украинских городов от 286 гривен: лоукостер Wizz Air проводит быструю распродажу

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила акцию со скидкой в 20%. Распродажа продолжается только сегодня.

Скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и дополнительные услуги.

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Стоимость акционных билетов из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья начинается от 286 гривен (9 евро).

Самые дешевые билеты предполагают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Распродажа длится только до 17 ноября включительно и распространяется на рейсы до 26 марта 2022 года.

Бронируйте билеты на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

Напомним, Wizz Air летает в разные города Европы, а также ОАЭ из 5 городов Украины.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран – теперь труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – закрыть.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.

Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам разрешило 15 стран. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!