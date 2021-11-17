Скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и дополнительные услуги.
Читайте также Более 40 направлений из Украины: airBaltic анонсировала "черную" распродажу – билеты от 25 евро
Стоимость акционных билетов из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья начинается от 286 гривен (9 евро).
Самые дешевые билеты предполагают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Бронируйте билеты на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.
Напомним, Wizz Air летает в разные города Европы, а также ОАЭ из 5 городов Украины.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка"
Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран – теперь труднее попасть в страны ЕС.
Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – закрыть.
Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.
Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам разрешило 15 стран. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!