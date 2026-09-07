Виза не понадобится: где украинцам еще можно искупаться в море этой осенью

Осень – это еще не конец пляжного сезона. В сентябре море на многих популярных курортах по-прежнему подходит для купания, а в октябре можно найти тепло, если отправиться дальше на юг. При этом украинцам доступно немало направлений, для которых не нужно заранее оформлять визу.

По окончании лета выбор морских курортов для украинских туристов не ограничивается Египтом. Сентябрь прекрасно подходит для отпуска на Средиземноморье, а в октябре стоит обратить внимание на страны, где теплая погода держится дольше. Впрочем, планируя такое путешествие, стоит отдельно проверить правила въезда. Для одних стран украинцам достаточно биометрического загранпаспорта, для других – требуется виза. Подробнее о визовых и безвизовых осенних направлениях расскажет 24 Канал.

Куда поехать на море осенью без визы?

Один из самых простых вариантов для осеннего отпуска у моря – Турция. Для граждан Украины действует безвизовый режим. До конца сентября на турецком побережье длится бархатный сезон – море теплое, солнце не такое палящее, а людей на пляжах меньше. Лучше всего для осеннего отдыха подходят Анталия, Алания, Сиде, Кемер и Белек.

В октябре погода в Турции уже менее предсказуема, но в начале месяца море все еще достаточно теплое, а небо солнечное.

До середины сентября без визы можно отдохнуть на всех европейских курортах. А уже с октября лучше выбирать Канарские острова, Сицилию или Сардинию в Италии, Афины в Греции или Кипр. Ну, и конечно, Египет – здесь в море можно купаться даже зимой.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, какие отели Египта не стоит бронировать зимой. Секрет комфортного отдыха на море в Египте зимой заключается в выборе отеля с правильным расположением, чтобы избежать холодных ветров.

Отпуск на море / Фото Unsplash

Если хочется гарантированной жары в октябре и ноябре, тогда выбирать следует среди курортов, расположенных ближе к экватору. Например, Мальдивы. Предварительно оформлять визу украинцам не нужно – ее выдают туристам всех национальностей по прибытии. Нужны лишь подтверждение бронирования, обратный билет и соблюдение других въездных требований.

Также можно спланировать отпуск на Сейшелах. Октябрь и ноябрь – лучший период для отдыха на этих островах. Страна находится между сезонами муссонов, а средняя температура составляет около +26…+32 градусов.

Для тех туристов, которые любят яркое солнце и жару, экзотические направления станут лучшим выбором, поскольку в Европе погода менее стабильна.