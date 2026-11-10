Есть два нюанса: украинка отправилась в Индию одна и рассказала, безопасно ли там туристам

Самостоятельное путешествие в новую страну вызывает немало вопросов и волнений. Особенно если речь идет об Индии, ведь эта страна считается направлением, где туристам нужно быть особенно внимательными. Украинка, которая отправилась туда самостоятельно, поделилась собственным опытом и рассказала, к каким ситуациям на улицах стоит быть готовыми туристкам.

Украинка @aleksandra_podorozhye решила не отказываться от одиночного путешествия в Индию и поделилась впечатлениями о пребывании там. По словам путешественницы, в целом она чувствовала себя в безопасности, однако во время прогулок по городу столкнулась с двумя видами внимания со стороны местных жителей. И хотя оба случая поначалу казались вполне невинными, один из них стал для путешественницы настоящим уроком.

Безопасно ли женщинам самостоятельно путешествовать по Индии?

Еще перед поездкой в Индию украинка пообещала себе, что не будет много гулять в одиночку, однако нарушила это обещание уже в первые 4 часа пребывания в стране.

У меня было свободное время, детское любопытство и заверения индуса, что здесь безопасно. После целого месяца в этой стране могу сказать, что индус все-таки не соврал. Да, на меня обращают больше внимания, но есть лишь два случая, когда меня могут как-то побеспокоить на улице,

– рассказала украинка.

По словам украинки, во время самостоятельного путешествия по Индии она не чувствовала постоянной угрозы или необходимости бояться каждого прохожего. Однако местные жители довольно часто обращали на нее внимание и пытались завязать разговор.

Путешественница выделила две ситуации, в которых к ней чаще всего подходили незнакомцы. Первая – желание познакомиться. Казалось бы, обычное любопытство к иностранке, однако такое внимание быстро начало утомлять украинку.

"Я уже всерьез подумываю о том, чтобы купить себе кольцо", – пошутила она, намекая, что обручальное кольцо могло бы помочь избежать нежелательных попыток знакомства.

Второй случай – просьба сфотографироваться вместе. Сначала украинка не увидела в этом ничего необычного: туристы часто становятся объектами любопытства местных жителей, особенно в странах с совершенно другой культурой.

Однако одна такая просьба превратилась в довольно длительную фотосессию. Как выяснилось, с ней хотела сфотографироваться целая семья, в которой было более 20 человек. В результате путешественница фотографировалась по отдельности с каждым членом семьи. Поэтому теперь она советует не спешить соглашаться на подобные предложения, если нет желания тратить на них много времени. Ведь даже безобидная просьба о совместном фото может оказаться гораздо масштабнее, чем кажется сначала.

Украинка рассказала о безопасности в Индии: видео

Опыт украинки показывает, что самостоятельное путешествие в Индию вполне безопасно. В то же время туристкам стоит быть готовыми к повышенному вниманию со стороны местных жителей, не бояться отказывать и четко обозначать личные границы.