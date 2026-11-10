Есть два нюанса: украинка отправилась в Индию одна и рассказала, безопасно ли там туристам

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Украинка @aleksandra_podorozhye решила не отказываться от одиночного путешествия в Индию и поделилась впечатлениями о пребывании там. По словам путешественницы, в целом она чувствовала себя в безопасности, однако во время прогулок по городу столкнулась с двумя видами внимания со стороны местных жителей. И хотя оба случая поначалу казались вполне невинными, один из них стал для путешественницы настоящим уроком.

Безопасно ли женщинам самостоятельно путешествовать по Индии?

Еще перед поездкой в Индию украинка пообещала себе, что не будет много гулять в одиночку, однако нарушила это обещание уже в первые 4 часа пребывания в стране.

У меня было свободное время, детское любопытство и заверения индуса, что здесь безопасно. После целого месяца в этой стране могу сказать, что индус все-таки не соврал. Да, на меня обращают больше внимания, но есть лишь два случая, когда меня могут как-то побеспокоить на улице– рассказала украинка.

По словам украинки, во время самостоятельного путешествия по Индии она не чувствовала постоянной угрозы или необходимости бояться каждого прохожего. Однако местные жители довольно часто обращали на нее внимание и пытались завязать разговор.

Путешественница выделила две ситуации, в которых к ней чаще всего подходили незнакомцы. Первая – желание познакомиться. Казалось бы, обычное любопытство к иностранке, однако такое внимание быстро начало утомлять украинку.

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"Я уже всерьез подумываю о том, чтобы купить себе кольцо", – пошутила она, намекая, что обручальное кольцо могло бы помочь избежать нежелательных попыток знакомства.

Второй случай – просьба сфотографироваться вместе. Сначала украинка не увидела в этом ничего необычного: туристы часто становятся объектами любопытства местных жителей, особенно в странах с совершенно другой культурой.

Однако одна такая просьба превратилась в довольно длительную фотосессию. Как выяснилось, с ней хотела сфотографироваться целая семья, в которой было более 20 человек. В результате путешественница фотографировалась по отдельности с каждым членом семьи. Поэтому теперь она советует не спешить соглашаться на подобные предложения, если нет желания тратить на них много времени. Ведь даже безобидная просьба о совместном фото может оказаться гораздо масштабнее, чем кажется сначала.

Украинка рассказала о безопасности в Индии: видео

Опыт украинки показывает, что самостоятельное путешествие в Индию вполне безопасно. В то же время туристкам стоит быть готовыми к повышенному вниманию со стороны местных жителей, не бояться отказывать и четко обозначать личные границы.