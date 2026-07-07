Не спешите прыгать в воду: почему после сильного дождя купание может быть опасным

Прозрачная вода не всегда означает безопасность. После сильного ливня в водоемах могут накапливаться опасные бактерии, вирусы и другие загрязнители, которые не видны невооруженным глазом. Именно поэтому специалисты советуют не спешить с купанием, даже если пляж выглядит абсолютно чистым

В жаркий день трудно удержаться от желания освежиться в озере, реке или море. Особенно если после дождя снова выглянуло солнце, а вода кажется чистой и спокойной. Однако именно в этот период водоемы могут представлять наибольшую опасность для здоровья. Вместе с дождевой водой в них попадают различные загрязнители, способные вызвать инфекции, проблемы с желудком, раздражение кожи и другие неприятные последствия.

Почему после дождя водоемы становятся более опасными?

По данным Swim Guide, сильные осадки являются одной из главных причин ухудшения качества воды в природных водоемах. Дождевая вода смывает все, что попадается на ее пути, и переносит это в реки, озера, моря и океаны. Вместе с потоками воды в места купания могут попадать человеческие и животные фекалии, токсичные вещества, тяжелые металлы, городские и сельскохозяйственные загрязнения.

В некоторых городах во время сильных ливней канализационные системы не справляются с нагрузкой, из-за чего частично неочищенные сточные воды могут попадать в ближайшие водоемы. Именно поэтому даже вода, которая выглядит прозрачной, может содержать бактерии, вирусы, паразитов и другие опасные микроорганизмы.

Вода, которая выглядит прозрачной, может содержать бактерии, вирусы, паразитов и другие опасные микроорганизмы / фото Canva

Почему нужно подождать не менее 48 часов после сильного ливня?

Рекомендуется не контактировать с водой как минимум 48 часов после сильного дождя. В некоторых регионах советуют воздержаться от купания даже в течение 72 часов. Причина заключается в том, что загрязнения не исчезают сразу после прекращения осадков.

Попав в водоем, они еще некоторое время остаются в воде. Контакт с такой водой может привести к различным заболеваниям. Чаще всего речь идет о гастроэнтерите, который вызывает тошноту, рвоту, диарею и боль в животе. Также возможны инфекции глаз, ушей, носа и горла, высыпания и раздражение кожи. В редких случаях заражение может привести к гораздо более серьезным заболеваниям.

Желательно не контактировать с водой как минимум 48 часов после сильного дождя / фото Canva

Также важно помнить, что после сильного дождя опасным может быть не только купание. Риск существует также во время катания на лодках, каяках, сапбордах или рыбалки, ведь даже без полного погружения человек может контактировать с загрязненной водой.

На что обратить внимание перед отдыхом у водоема?

Как сообщает Healthy Swimming, перед поездкой стоит проверить, не закрыта ли зона для купания и нет ли предупреждений о качестве воды. Особенно это актуально после сильных осадков. Даже если официальные службы еще не сообщили об ухудшении качества воды, это не означает, что она уже безопасна.

После отбора проб результаты анализов могут быть готовы только через 24 – 48 часов, поэтому информация не всегда отражает реальное состояние водоема сразу после непогоды. Также рекомендуется не заходить в воду, если она стала мутной, изменила цвет или имеет неприятный запах. Отдельную опасность представляет и цветение воды в водоемах, во время которого могут размножаться потенциально опасные водоросли.

Насторожить должны и трубы, через которые в водоем может попадать вода, особенно после ливней. Отдельную опасность представляет купание с открытыми порезами или ранами. Если загрязненная вода попадет на поврежденную кожу, это может привести к развитию инфекции.

Во время отдыха следует стараться не глотать воду, не позволять детям брать в рот песок, регулярно мыть руки перед едой и следить, чтобы маленькие дети своевременно пользовались туалетом.