Туристический эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своими соображениями относительно того, безопасно ли сейчас посещать Кипр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Безопасен ли Кипр для отдыха

Туристический эксперт рассказал, что получил множество сообщений от обеспокоенных отдыхающих, которые планируют поездку на Кипр и взвешивают, стоит ли ехать.

Конфликт между Израилем и Ираном может обостриться и потенциально повлиять на более широкий регион. Путешественникам рекомендуется быть в курсе событий через местные и международные СМИ, сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.

Несмотря на предупреждения, Саймон Колдер заверил путешественников, что Кипр остается безопасной страной.



Кипр / Фото Pexels

"Учитывая конфликты на Ближнем Востоке, которые я наблюдал в течение нескольких десятилетий, я бы без колебаний поехал на Кипр завтра", – сказал он.

По его словам, регион Восточного Средиземноморья, включая Турцию и Грецию, пока также стабилен.

На сайте МИД Украины есть рекомендации для граждан Украины, которые планируют поездки на Кипр. Украинское ведомство предостерегает относительно посещения оккупированной территории северной части Кипра.