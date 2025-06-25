Туристический эксперт по путешествиям Саймон Колдер поделился своими соображениями относительно того, безопасно ли сейчас посещать Кипр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Безопасен ли Кипр для отдыха
Туристический эксперт рассказал, что получил множество сообщений от обеспокоенных отдыхающих, которые планируют поездку на Кипр и взвешивают, стоит ли ехать.
Конфликт между Израилем и Ираном может обостриться и потенциально повлиять на более широкий регион. Путешественникам рекомендуется быть в курсе событий через местные и международные СМИ, сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.
Несмотря на предупреждения, Саймон Колдер заверил путешественников, что Кипр остается безопасной страной.
Кипр / Фото Pexels
"Учитывая конфликты на Ближнем Востоке, которые я наблюдал в течение нескольких десятилетий, я бы без колебаний поехал на Кипр завтра", – сказал он.
По его словам, регион Восточного Средиземноморья, включая Турцию и Грецию, пока также стабилен.
На сайте МИД Украины есть рекомендации для граждан Украины, которые планируют поездки на Кипр. Украинское ведомство предостерегает относительно посещения оккупированной территории северной части Кипра.