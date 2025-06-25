Туристичний експерт з подорожей Саймон Колдер поділився своїми міркуваннями щодо того, чи безпечно зараз відвідувати Кіпр. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Чи безпечний Кіпр для відпочинку

Туристичний експерт розповів, що отримав безліч повідомлень від стурбованих відпочивальників, які планують поїздку на Кіпр і зважують, чи варто їхати.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном може загостритися і потенційно вплинути на ширший регіон. Мандрівникам рекомендується бути в курсі подій через місцеві та міжнародні ЗМІ, зберігати пильність і дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Попри попередження, Саймон Колдер запевнив мандрівників, що Кіпр залишається безпечною країною.



Кіпр / Фото Pexels

"З огляду на конфлікти на Близькому Сході, які я спостерігав протягом кількох десятиліть, я б без вагань поїхав на Кіпр завтра", – сказав він.

За його словами, регіон Східного Середземномор'я, включаючи Туреччину й Грецію, наразі також стабільний.

На сайті МЗС України є рекомендації для громадян України, які планують поїздки до Кіпру. Українське відомство застерігає щодо відвідання окупованої території північної частини Кіпру.