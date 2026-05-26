Секретные летние направления: 4 уютных уголка планеты без толпы туристов

Пока популярные европейские и азиатские курорты страдают от наплыва путешественников, другие удивительные уголки планеты с радостью открывают свои двери. Есть несколько уникальных направлений, где можно провести незабываемый отпуск покоя и безопасности.

Подборку локаций, которые с нетерпением ждут гостей этим летом, обнародовало издание о путешествиях Travel Off Path. Специалисты отобрали определенные уникальные уголки мира, где путешественники смогут получить незабываемые впечатления без изнурительных очередей и чрезмерной толпы.

Почему стоит открыть для себя балтийский шарм Риги?

Латвийская столица Рига – это удивительный город в стиле модерн, который заслуженно называют "Парижем" Балтии. Несмотря на свою изысканную архитектуру, уютные кафе и богатую историю, он до сих пор остается недооцененным среди широкого круга путешественников.

Кроме того, Рига является чрезвычайно удобным транспортным узлом, откуда можно легко и быстро добраться до соседних Эстонии и Литвы, устроив себе полноценное балтийское турне.

К слову, Рига также является отличным вариантом для бюджетного отдыха. В рейтинге европейских городов для сити-брейка она занимает шестое место среди самых дешевых направлений, где средние расходы на короткий уикенд составляют вполне приемлемую сумму.



Чем удивит солнечный Кипр?

Этот теплый остров в Средиземном море давно стал классическим местом для летнего отдыха европейцев. Но географически Кипр всегда находился на перекрестке Европы и Ближнего Востока. Из-за нынешнего беспокойства туристов ситуацией на Ближнем Востоке, местные власти пытаются заверить путешественников в полной безопасности отдыха на острове. Здесь гостей ждут чистые пляжи, теплое море и традиционное гостеприимство.



Какие тайны скрывает загадочный остров Гернси?

Гернси – малоизвестный остров в Нормандии, расположен в проливе Ла-Манш. Хотя его часто ассоциируют с Великобританией, он не является ее частью, а имеет статус самоуправляемой коронной зависимой территории. Местные власти очень хотят привлечь больше путешественников, готовых исследовать величественные средневековые замки, тихие пляжи, живописные тропы вдоль скал и сказочные портовые города. Однако на пути туризма стоит бюрократия: для посещения острова необходимо заранее получить отдельное разрешение.

Как Тимор-Лешти планирует конкурировать с Бали?

Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии серьезно намерено стать конкурентом переполненному туристами индонезийскому острову Бали. Восточный Тимор предлагает путешественникам именно то, что они когда-то искали на Бали: дикие, почти первобытные пляжи, пышные зеленые горы, богатую культуру и ощущение первооткрывателя. И все это – без шумных пляжных клубов, толп инфлюенсеров и однообразия, которые сегодня так присущи самому известному острову Индонезии.

Куда дешево улететь на отдых?

Для тех, кто планирует короткие городские путешествия в 2026 году, аналитики компании Post Office составили рейтинг самых выгодных направлений. По их данным, самым дешевым городом Европы для отдыха признана столица Боснии и Герцеговины – Сараево, в котором короткий уикенд обойдется примерно в 335 долларов. В тройку самых бюджетных также вошли Бухарест (Румыния) и Тирана (Албания). В то же время самым дорогим городом оказалось Осло (Норвегия), где отдых будет стоить почти втрое больше – 991 доллар.