Добірку локацій, які з нетерпінням чекають на гостей цього літа, оприлюднило видання про подорожі Travel Off Path. Фахівці відібрали певні унікальні куточки світу, де мандрівники зможуть отримати незабутні враження без виснажливих черг та надмірного натовпу.

Чому варто відкрити для себе балтійський шарм Риги?

Латвійська столиця Рига – це дивовижне місто в стилі модерн, яке заслужено називають "Парижем" Балтії. Попри свою вишукану архітектуру, затишні кав'ярні та багату історію, воно досі залишається недооціненим серед широкого кола мандрівників.

Окрім того, Рига є надзвичайно зручним транспортним вузлом, звідки можна легко та швидко дістатися до сусідніх Естонії та Литви, влаштувавши собі повноцінне балтійське турне.

До слова, Рига також є чудовим варіантом для бюджетного відпочинку. У рейтингу європейських міст для сіті-брейку вона посідає шосте місце серед найдешевших напрямків, де середні витрати на короткий вікенд становлять цілком прийнятну суму.



Рига підходить для бюджетного відпочинку

Чим здивує сонячний Кіпр?

Цей теплий острів у Середземному морі давно став класичним місцем для літнього відпочинку європейців. Та географічно Кіпр завжди перебував на перехресті Європи та Близького Сходу. Через нинішнє занепокоєння туристів ситуацією на Близькому Сході, місцева влада намагається запевнити мандрівників у повній безпеці відпочинку на острові. Тут на гостей чекають чисті пляжі, тепле море та традиційна гостинність.



Кіпр сподобається кожному туристу

Які таємниці приховує загадковий острів Гернсі?

Гернсі – маловідомий острів у Нормандії, розташований у протоці Ла-Манш. Хоча його часто асоціюють із Великою Британією, він не є її частиною, а має статус самокерованої коронної залежної території. Місцева влада дуже хоче залучити більше мандрівників, готових досліджувати величні середньовічні замки, тихі пляжі, мальовничі стежки вздовж скель та казкові портові міста. Проте на заваді туризму стоїть бюрократія: для відвідування острова необхідно заздалегідь отримати окремий дозвіл.

Про цей острів знають мало туристів

Як Тимор-Лешті планує конкурувати з Балі?

Ця невелика держава в Південно-Східній Азії має серйозний намір стати конкурентом переповненому туристами індонезійському острову Балі. Східний Тимор пропонує мандрівникам саме те, що вони колись шукали на Балі: дикі, майже первісні пляжі, пишні зелені гори, багату культуру та відчуття першовідкривача. І все це – без галасливих пляжних клубів, натовпів інфлюенсерів та одноманітності, які сьогодні так притаманні найвідомішому острову Індонезії.

Куди дешево полетіти на відпочинок?

Для тих, хто планує короткі міські подорожі у 2026 році, аналітики компанії Post Office склали рейтинг найвигідніших напрямків. За їхніми даними, найдешевшим містом Європи для відпочинку визнано столицю Боснії і Герцеговини – Сараєво, в якому короткий вікенд обійдеться приблизно у 335 доларів. До трійки найбюджетніших також увійшли Бухарест (Румунія) та Тирана (Албанія). Водночас найдорожчим містом виявилося Осло (Норвегія), де відпочинок коштуватиме майже втричі більше – 991 долар.