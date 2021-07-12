Без карантина, но с тестами: какие новые условия въезда на Шри-Ланку

Правительство Шри-Ланки решило смягчить условия въезда в страну для привитых туристов. Оно отменило обязательный 14-дневный карантин.

Однако надо проходить тестирование дважды - по прибытии (на 1 день) и на 7 день путешествия.

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Условия въезда на Шри-Ланку

Правительство Шри-Ланки принимает всех вакцинированных туристов любыми вакцинами. Они смогут отдохнуть на острове, правда, остановиться придется в одном из сертифицированных гостиниц.

Кроме того, на острове возобновят свою работу рестораны, театры, кинотеатры, музеи и религиозные локации. Все они будут работать при условии заполнения зала посетителями не более 50%.

Какие требования

Имеющийся негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Тестирования не должны проходить только дети до 2 лет.

Для въезда также понадобится туристическая виза. Ее можно оформить онлайн.

Мать забронированный номер в гостинице уровня Level 1.