Бесплатный полумиллиона виз выдаст индийское правительство: при каких условиях

Правительство Индии решило предоставить полмиллиона виз путешественникам бесплатно. Таким образом хотят помочь туристической отрасли, пострадавшей от коронавируса.

Уникальная возможность действовать до 31 марта 2022 или до того момента, пока не закончится льготные визы.

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Что известно о бесплатных визах в Индию

Инициативу анонсировала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Ее создали в рамках пакета финансовых льгот для туристической отрасли. В правительстве надеются, что полмиллиона виз частично покроют убытки и своим примером поощрят других путешественников посетить эту страну. Льготная виза будет доступна для туристов только один раз.

До пандемии стоимость туристических виз в Индии колебались от $ 10 до $ 80. Она зависела от сроков пребывания и количества въездов. Однако в марте 2020 правительство страны приостановило действие всех виз, которые уже выдали, и остановила продажу.

В 2019 году эту африканскую страну посетило около 11 миллионов туристов. Они потратили более 30 млрд долларов на отдых и бизнес. В среднем туристы проводили 21 день и тратили по 34 доллара в день.