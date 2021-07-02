Уникальная возможность действовать до 31 марта 2022 или до того момента, пока не закончится льготные визы.

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Что известно о бесплатных визах в Индию

Инициативу анонсировала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Ее создали в рамках пакета финансовых льгот для туристической отрасли. В правительстве надеются, что полмиллиона виз частично покроют убытки и своим примером поощрят других путешественников посетить эту страну. Льготная виза будет доступна для туристов только один раз.

До пандемии стоимость туристических виз в Индии колебались от $ 10 до $ 80. Она зависела от сроков пребывания и количества въездов. Однако в марте 2020 правительство страны приостановило действие всех виз, которые уже выдали, и остановила продажу.

В 2019 году эту африканскую страну посетило около 11 миллионов туристов. Они потратили более 30 млрд долларов на отдых и бизнес. В среднем туристы проводили 21 день и тратили по 34 доллара в день.