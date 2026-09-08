В Карпатах можно пожить совершенно бесплатно: кто может принять участие и какие условия предлагаются
Осеннюю поездку в Карпаты можно совместить с проживанием прямо посреди леса и походами в горы. Желающим провести несколько дней у Говерлы предлагают принять участие в работе на туристической базе.
Благотворительная организация "Волонтерские путешественники" объявила набор добровольных помощников на локацию "Перемычка Петрос-Говерла". В обмен на помощь здесь можно бесплатно проживать в лесной избушке, пользоваться доступными бытовыми удобствами и в свободное время ходить по маршрутам на Петрос и Говерлу.
Что нужно делать на локации?
"Перемычка Петрос-Говерла" – это комплекс лесных домиков на туристическом маршруте, где путешественники могут останавливаться на ночлег. Также здесь работает волонтерский пункт первой помощи, в котором дежурит добровольный спасатель или специалист с соответствующей квалификацией. Дополнительные помощники нужны для несложных задач. Среди них:
- заготовка и выдача дров,
- регистрация и консультирование туристов,
- поддержание порядка в домиках и лесу.
- Волонтеры могут помогать с легкими работами на туристических маршрутах и в автономных приютах в этом районе.
Благотворительная организация ищет волонтеров / фейсбук "Волонтерские путешественники"
Где будут жить участники?
Для волонтеров и спасателей предусмотрен отдельный домик – общая лесная хижина. Там есть мягкие спальные места, одеяла и пледы. На месте есть интернет и электричество, однако пользоваться ими можно в ограниченном режиме, так как они зависят от автономной станции питания.
Питание организуют совместно: участники скидываются на продукты организационными взносами и готовят еду вместе на газовой плите. Помимо проживания, участники будут иметь возможность выходить на горные маршруты к Петросу и Говерле.
Когда можно приехать?
Организаторы предлагают 3 периода для участия:
- 20 – 30 сентября;
- 30 сентября – 6 октября;
- 6 – 12 октября.
Желающие могут выбрать одну из предложенных смен. Чтобы узнать подробности и присоединиться, организаторы просят писать им в личные сообщения или оставлять комментарии под постом.