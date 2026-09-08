Благодійна організація "Волонтерські мандрівники" оголосила набір добровільних помічників на локацію "Перемичка Петрос-Говерла". В обмін на допомогу тут можна безкоштовно проживати в лісовій хатинці, користуватися доступними побутовими умовами та у вільний час ходити маршрутами на Петрос і Говерлу.

Що потрібно робити на локації?

"Перемичка Петрос-Говерла" – це комплекс лісових хатинок на туристичному маршруті, де мандрівники можуть зупинятися на нічліг. Також тут працює волонтерський пункт першої допомоги, на якому чергує добровільний рятувальник або фахівець із відповідною кваліфікацією. Додаткові помічники потрібні для нескладних завдань. Серед них:

заготівля та видача дров,

реєстрація і консультування туристів,

підтримання порядку у хатинках та лісі.

волонтери можуть допомагати з легкими роботами на туристичних маршрутах і в автономних притулках у цьому районі.

Благодійна організація шукає волонтерів / фейсбук "Волонтерські мандрівники"

Де житимуть учасники?

Для волонтерів і рятувальників передбачений окремий будиночок – спільна лісова колиба. Там є м'які спальні місця, ковдри та пледи. На локації доступні інтернет та електрика, однак користуватися ними можна обмежено, оскільки вони залежать від автономної станції живлення.

Харчування організовують спільно: учасники скидаються на продукти організаційними внесками та готують їжу разом на газовій плиті. Окрім проживання, учасники матимуть можливість виходити на гірські маршрути до Петроса та Говерли.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли можна приїхати?

Організатори пропонують 3 періоди для участі:

20 – 30 вересня;

30 вересня – 6 жовтня;

6 – 12 жовтня.

Охочі можуть обрати одну із запропонованих змін. Щоб дізнатися деталі та долучитися, організатори просять писати їм в особисті повідомлення або залишати коментарі під дописом.