Благотворительная организация "Волонтерские путешественники" объявила набор добровольных помощников на локацию "Перемычка Петрос-Говерла". В обмен на помощь здесь можно бесплатно проживать в лесной избушке, пользоваться доступными бытовыми удобствами и в свободное время ходить по маршрутам на Петрос и Говерлу.

Что нужно делать на локации?

"Перемычка Петрос-Говерла" – это комплекс лесных домиков на туристическом маршруте, где путешественники могут останавливаться на ночлег. Также здесь работает волонтерский пункт первой помощи, в котором дежурит добровольный спасатель или специалист с соответствующей квалификацией. Дополнительные помощники нужны для несложных задач. Среди них:

заготовка и выдача дров,

регистрация и консультирование туристов,

поддержание порядка в домиках и лесу.

Волонтеры могут помогать с легкими работами на туристических маршрутах и в автономных приютах в этом районе.

Благотворительная организация ищет волонтеров / фейсбук "Волонтерские путешественники"

Где будут жить участники?

Для волонтеров и спасателей предусмотрен отдельный домик – общая лесная хижина. Там есть мягкие спальные места, одеяла и пледы. На месте есть интернет и электричество, однако пользоваться ими можно в ограниченном режиме, так как они зависят от автономной станции питания.

Питание организуют совместно: участники скидываются на продукты организационными взносами и готовят еду вместе на газовой плите. Помимо проживания, участники будут иметь возможность выходить на горные маршруты к Петросу и Говерле.

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Когда можно приехать?

Организаторы предлагают 3 периода для участия:

20 – 30 сентября;

30 сентября – 6 октября;

6 – 12 октября.

Желающие могут выбрать одну из предложенных смен. Чтобы узнать подробности и присоединиться, организаторы просят писать им в личные сообщения или оставлять комментарии под постом.