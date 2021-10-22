Как бесплатно получить дополнительное кресло в самолете: действенный лайфхак от путешественницы
Источник:инстаграм @cheapholidayexp
Нередко туристы не могут выбрать те места в самолете, которые будут расположены рядом. Тогда приходится сидеть в разных концах или рядах авиалайнера.
Что ж, блогерша Челси Дикенсон, известная в сети благодаря советам по организации бюджетных путешествий, назвала способ, который поможет бесплатно получить целый ряд в самолете. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.
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Как бесплатно получить целый ряд в самолете
По словам девушки, такой способ подойдет для пары, или тех, кто путешествует вдвоем.
Так, во время онлайн-регистрации нужно выбрать два места в 13 ряду: одно в проходе, другое – у иллюминатора, оставив среднее кресло свободным.
Челси уверяет, что мало кто захочет сидеть между двумя незнакомцами. Кроме того, многие пассажиры из-за предрассудков боятся летать на 13 ряду.
Наличие целого ряда для двоих – это просто дополнительный комфорт. Это точно такое же пространство, которое вы получаете, если летите в бизнес-классе,
– отметила она.
Говорит, что следует считать это способом получить максимум за деньги, которые выделили на перелет.
Как бесплатно получить дополнительное кресло в самолете: смотрите видео
Отметим, ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, раскрыла интересный способ бесплатных перелетов.