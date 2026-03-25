В Италии ищут добровольцев, которые бесплатно будут жить в Альпах месяц: за это еще и платят

В Италии ищут добровольцев для необычного эксперимента. Людям будут платить за то, что они месяц бесплатно будут жить в Альпах на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.

В Италии стартует проект, который должен раскрыть тайны адаптации человеческого тела к жизни в горных условиях. Об этом сообщает Libertatea.

Зачем в Италии ищут добровольцев для жизни в горах?

Около 200 миллионов людей в мире постоянно живут на высоте более 2000 метров, а еще миллионы часто посещают такие зоны с целью туризма или отдыха. Однако все научные исследования сосредотачиваются на том, как на человеческий организм влияет пребывание на экстремальных высотах (более 3000 – 4000 метров), а данных об умеренных высотах нет.

Именно поэтому ученые решили провести эксперимент на высоте 2300 метров. Регистрация для участия в научном проекте Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure) уже стартовала. Заметим, что участникам будут полностью оплачивать проживание и питание в горах, а также платить 400 евро за участие. Эксперимент будет разворачиваться в живописном горном приюте "Нино Корси", что расположен в национальном парке Стельвио, в августе – сентябре.

Во время эксперимента добровольцы могут проводить свое время как пожелают – удаленно работать, учиться или просто отдыхать посреди природы.

Проект ориентирован на здоровых мужчин и женщин в возрасте 18 – 40 лет. Однако принять участие может не каждый – людей с хроническими заболеваниями, тех, что пьют, курят, употребляют наркотики или активно тренируются более двух раз в неделю, не допустят к эксперименту.

Есть еще одно важное условие – участники не должны находиться на высоте более 1500 метров минимум 4 недели до старта проекта.

Как будет происходить эксперимент?

Перед тем как подняться высоко в горы, добровольцы неделю проведут в городке Силандро на высоте 720 метров, где у них возьмут базовые показатели. После того они на четыре недели отправятся в "Нино Корси", а тогда еще одну неделю должны провести в Больцано, где будут проходить медицинские обследования.

Ученые будут отслеживать в участников физиологические показатели: функции сердца и легких, метаболизм, сон, аппетит и физическую выносливость.

Поэтому, если вы мечтали побывать в Альпах или пожить в горах, то это возможность сделать это бесплатно и еще и заработать.

