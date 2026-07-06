Король украинских лесов: где искать лучшие места для сбора белых грибов

Украинские леса таят в себе настоящие сокровища, среди которых особое место занимает легендарный белый гриб с его удивительными свойствами и гигантскими размерами. Опытные грибники знают особые координаты в Карпатах и на Полесье, где тихая охота всегда превращается в увлекательное приключение.

Так как же отличить белый гриб от других грибов, и где именно его лучше всего искать? 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Грибы со стальным иммунитетом: где на Львовщине прячутся поляны с рыжими лисичками

Как отличить боровик и где он прячется под деревьями?

Настоящие ценители лесных сокровищ знают, что встреча с этим гигантом – всегда чистый адреналин и невероятный успех. Белые грибы (Boletus edulis), или знаменитые боровики, являются одними из самых распространенных в мире – встречаются на всех континентах, кроме ледяной Антарктиды. Однако именно в украинских лесах они обретают особый, почти магический статус.

Наши грибники ласково называют его королем леса. Этот статус абсолютно оправдан – белый гриб обладает уникальной суперсилой: его плотная, мясистая и сочная мякоть никогда не темнеет и не теряет своего белоснежного цвета ни при варке, ни при сушке, ни при жарке.

Узнать этого лесного аристократа – задача одновременно простая и увлекательная. Он имеет классический, словно из детской книжки, вид – крепкую бочкообразную ножку и роскошную мясистую шляпку.

Интересные факты о белых грибах: смотрите видео ExcitingPastime

К слову, цвет шляпки – это настоящий камуфляж, что полностью зависит от дерева, под которым поселился гриб. Под березами он растет светлым, почти кремовым, под дубами – серовато-бурым, а в сосновых борах поражает глубоким буровато-вишневым или даже фиолетовым оттенком.

Интересно знать: при благоприятной погоде боровик растет с космической скоростью, вытягиваясь на 10 – 12 сантиметров всего за неделю. Диаметр его шляпки может достигать невероятных 50 сантиметров, а вес – нескольких килограммов.

Где находятся лучшие грибные места Украины?

Если вы хотите наполнить свои корзины белыми грибами, направляйтесь на запад и север Украины. Больше всего белых грибов растет в Карпатах и на Полесье.

Сезон начинается в конце мая и длится вплоть до конца ноября, проходя своеобразными волнами каждые две недели. Наибольший пик сбора приходится на период с середины июля до середины октября. Когда на улице сухо, белые грибы прячутся во влажном мхе на северных склонах, а после теплых дождей массово появляются на солнечных южных полянах.

Вот как собирают белые грибы летом: смотрите видео forestgifts

Опытные гиды советуют искать боровики в Верховинском районе Ивано-Франковской области, особенно возле Кривопольского перевала. А также в Сколевских Бескидах на Львовщине и в Закарпатье – вблизи озера Синевир, водопада Шипит и в лесах Хустского и Раховского районов. А на Полесье самым культовым и урожайным местом считается село Карпиловка, расположенное недалеко от города Сарны в Ровненской области, а также прилегающие леса вдоль реки Случ.

Почему белый гриб стал легендой мировой гастрономии?

Вкус белого гриба – это отдельная кулинарная легенда с ярко выраженным оттенком умами. Его мякоть обладает утонченным ореховым ароматом, который становится еще сильнее и насыщеннее при сушке.

В отличие от многих других грибов, белый гриб настолько чист и безопасен, что в некоторых странах, например в Италии, его едят даже сырым – тонко нарезанным в салатах с пармезаном, лимонным соком и оливковым маслом. В украинской кухне из него готовят ароматный суп, жарят с молодым картофелем, маринуют на зиму и добавляют в пироги.

Помимо гастрономического удовольствия, этот гриб приносит пользу – он богат белками, витаминами группы B, витамином D, калием, железом и бета-глюканами, которые поддерживают иммунитет. Так что собирайте рюкзаки, надевайте удобную обувь и отправляйтесь на собственные поиски лесного золота – карпатские склоны и полесские чащи уже заждались.