То як упізнати білий гриб серед інших грибів, і де саме найкраще його шукати? 24 Канал розповість про це докладніше.

Дивіться також Гриби зі сталевим імунітетом: де на Львівщині ховаються галявини з рудими лисичками

Як відрізнити боровик та де він ховається під деревами?

Справжні поціновувачі лісових скарбів знають, що зустріч із цим велетнем – завжди чистий адреналін та неймовірний успіх. Білі гриби (Boletus edulis), або ж славнозвісні боровики, є одними з найпоширеніших у світі – зустрічаються на всіх континентах, окрім крижаної Антарктиди. Проте саме в українських лісах вони набувають особливого, майже магічного статусу.

Наші грибники лагідно величають його королем лісу. Цей статус абсолютно виправданий – білий гриб має унікальну суперсилу: його щільна, м’ясиста та соковита м'якота ніколи не темніє і не втрачає свого білосніжного кольору ні під час варіння, ні за сушіння чи смаження.

Упізнати цього лісового аристократа – завдання водночас просте й захопливе. Він має класичний, ніби з дитячої книжки, вигляд – міцна бочкоподібна ніжка та розкішна м'ясиста шапинка.

Цікаві факти про білі гриби: дивіться відео ExcitingPastime

До слова, колір останньої – це справжній камуфляж, що повністю залежить від дерева, під яким оселився гриб. Під березами він росте світлим, майже кремовим, під дубами – сірувато-бурим, а в соснових борах вражає глибоким бурувато-вишневим або навіть фіолетовим відтінком.

Цікаво знати: за сприятливої погоди боровик росте з космічною швидкістю, витягуючись на 10 – 12 сантиметрів усього за тиждень. Діаметр його шапинки може досягати неймовірних 50 сантиметрів, а вага – кількох кілограмів.

Де лежать найкращі грибні місця України?

Якщо ви прагнете наповнити свої кошики білими грибами, тримайте курс на захід та північ України. Найбільше білих грибів росте у Карпатах та на Поліссі.

Сезон стартує наприкінці травня і триває аж до кінця листопада, проходячи своєрідними хвилями кожні два тижні. Найбільший пік збору припадає на період з середини липня до середини жовтня. Коли на вулиці сухо, білі гриби ховаються у вологому моху на північних схилах, а після теплих дощів масово висипають на сонячних південних галявинах.

Ось як збирають білі гриби влітку: дивіться відео forestgifts

Досвідчені провідники радять шукати боровики у Верховинському районі на Івано-Франківщині, особливо біля Кривопільського перевалу. А також у Сколівських Бескидах на Львівщині, і на Закарпатті – поблизу озера Синевир, водоспаду Шипіт та у лісах Хустського й Рахівського районів. А на Поліссі найбільш культовим і врожайним місцем називають село Карпилівку неподалік міста Сарни у Рівненській області, а також прилеглі ліси вздовж річки Случ.

Чому білий гриб став легендою світової гастрономії?

Смак білого гриба – це окрема кулінарна легенда з потужним відтінком умамі. Його м'якота має витончений горіховий аромат, який стає ще сильнішим і концентрованішим під час сушіння.

На відміну від багатьох інших грибів, боровик настільки чистий і безпечний, що в деяких країнах, наприклад в Італії, його їдять навіть сирим – тонко нарізаним у салатах із пармезаном, лимонним соком та оливковою олією. В українській кухні з нього готують запашну юшку, смажать із молодою картоплею, маринують на зиму та додають у пироги.

Окрім гастрономічного задоволення, цей гриб дарує користь – він багатий на білки, вітаміни групи B, вітамін D, калій, залізо та бета-глюкани, які підтримують імунітет. Тож збирайте рюкзаки, беріть зручне взуття та вирушайте на власні пошуки лісового золота – карпатські схили та поліські хащі вже зачекалися.