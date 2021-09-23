Банально, но так нужно: бортпроводница назвала вещь, без которой никогда не садится в самолет

Стюардессы проводят много времени в полете, поэтому привыкают к этим условиям по-своему. Каждый авиаработник имеет в своем списке вещи, которые для него просто must-have на борту.

Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников. На этот раз она назвала вещь, без которой никогда не садится в самолет.

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По ее словам, самый необходимый предмет в полете – отдельная сумка для еды. За шесть лет ее работы, как члена экипажа, эта вещь стала для нее незаменимой.

Всегда беру ее с собой, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогих и не всегда вкусных обедов в аэропортах,

– сказала Кэт.

Для поддержания холодной температуры в сумке стюардесса кладет блюда в специальный контейнер и накрывает его мешками со льдом. Таким образом пища останется свежей в течение всего полета.