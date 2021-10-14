Бали открывает свои границы для иностранных туристов

Власти популярного индонезийского острова Бали приняли решение открыться для иностранных туристов. На сегодня, 14 октября, на Бали могут приехать полностью вакцинированы путешественники из 19 стран.

Однако долгожданное открытие острова началось медленно, без международных авиарейсов. Какие COVID-требования для гостей действуют на Бали – читайте дальше!

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Бали открывается для иностранных туристов

В апреле прошлого года власти острова закрыли международный аэропорт, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сейчас же Бали открывает свои границы для международных туристов.

До сих пор в аэропорт все еще не поступало ни одного международного запроса на слот для авиарейсов, будь то рейс на Бали или с Бали,

– отметил представитель аэропорта Тауфан Юдгистира.

Однако добавил, что указания от национальной оперативной группы COVID-19 говорили, что Бали теперь является исходным пунктом для международных рейсов в Индонезию.

Сейчас туристический сектор надеется, что некоторые из 6 миллионов иностранцев, прибывающих на остров в 2019 году, вернутся.

В то же время визовые требования и список стран, гражданам которых можно посещать Бали, пока нечеткие. Должностные лица только вчера, 13 октября, поздно вечером назвали страны, чьи граждане имеют право на посещение острова.

В список входят 19 стран:

Саудовская Аравия; Объединенные Арабские Эмираты; Новая Зеландия; Кувейт; Бахрейн; Катар; Китай; Индия; Япония; Южная Корея; Лихтенштейн; Италия; Франция; Португалия; Испания; Швеция; Польша; Венгрия; Норвегия.

Отмечается, что правительство выбирало те страны, которые ВОЗ считает низкорисковыми, с небольшим количеством положительных случаев заболевания COVID.

Условия въезда на Бали

Приезжать на остров смогут только вакцинированные туристы.

Перед поездкой им придется сдать ПЦР-тест и отправиться на 5-дневный карантин по прибытию.

В то же время руководитель туристического офиса на Бали – Путу Астава, заявил, что правительство рассматривает возможность сокращения карантинного периода до трех дней, и в конце концов полностью отменит требование карантина.

Кроме того, каждый турист должен приобрести страхование, покрывающее заболевания COVID-19, и предоставить подтверждение о бронирование отеля на весь срок пребывания на Бали.