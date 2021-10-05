Бали открывают для международных рейсов: известна дата и условия въезда

Власти популярного индонезийского острова Бали приняли решение открыть аэропорт для некоторых международных рейсов. Иностранные туристы смогут приехать на остров уже с 14 октября.

Однако они будут обязаны соблюдать определенные COVID-требований. Какие именно – читайте дальше!

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Бали открывают для международных рейсов

Координационный министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что аэропорт страны будет открыт для международных рейсов, пока будет отвечать требованиям по карантину и тестированию.

Мы открыты для нескольких стран, в частности Южной Кореи, Китая, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии,

– сообщил Панджайтан.

В то же время министр туризма и экономики Сандиага Уно говорит, что возобновление работы Бали будет сосредоточено на путешественниках и возвращенных эмигрантах, которые раньше жили на Бали.

По его словам, важнейший приоритет – безопасность населения Индонезии с точки зрения здоровья и защиты от возможного скачка новых случаев COVID-19.

Условия въезда

Приезжать на остров смогут вакцинированы туристы. Перед поездкой им придется сдать ПЦР-тест и предоставить подтверждение о бронировании отеля минимум на 8 дней обязательного карантина.

Как заметила власть, пока точно откроют Бали для некоторых стран – Южная Корея, Китай, Япония, ОАЭ и Новая Зеландия. Впоследствии в список включать другие государства.

Отмечается, что ограничения на острове продолжат ослаблять, но этапами.

COVID-19 в Индонезии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 5 октября 2021 года в Индонезии обнаружены 4 220 206 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 142 261 летальный;

В то же время 4 046 891 лицо побороло болезнь.

Еще в марте этого года правительство создало план по открытию Бали. Он предусматривал, что для начало для иностранцев откроют 5 курортов: Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса Пенида.