Однако они будут обязаны соблюдать определенные COVID-требований. Какие именно – читайте дальше!
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Бали открывают для международных рейсов
Координационный министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что аэропорт страны будет открыт для международных рейсов, пока будет отвечать требованиям по карантину и тестированию.
Мы открыты для нескольких стран, в частности Южной Кореи, Китая, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии,
– сообщил Панджайтан.
В то же время министр туризма и экономики Сандиага Уно говорит, что возобновление работы Бали будет сосредоточено на путешественниках и возвращенных эмигрантах, которые раньше жили на Бали.
По его словам, важнейший приоритет – безопасность населения Индонезии с точки зрения здоровья и защиты от возможного скачка новых случаев COVID-19.
Условия въезда
Приезжать на остров смогут вакцинированы туристы. Перед поездкой им придется сдать ПЦР-тест и предоставить подтверждение о бронировании отеля минимум на 8 дней обязательного карантина.
Как заметила власть, пока точно откроют Бали для некоторых стран – Южная Корея, Китай, Япония, ОАЭ и Новая Зеландия. Впоследствии в список включать другие государства.
Отмечается, что ограничения на острове продолжат ослаблять, но этапами.