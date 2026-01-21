Где увидеть украинскую Атлантиду, от пейзажей которой зимой перехватывает дыхание
- Бакота - уникальная локация в Хмельницкой области, известна живописными пейзажами, историческим наследием и затопленным селом, которое часто называют "украинской Атлантидой".
- Основные туристические места включают Бакотский скальный монастырь, обзорную Белую гору, Змеиную бухту и пляж Теремки.
Сейчас Бакота в Хмельницкой области превратилась в настоящую сказку: даже простая прогулка здесь дарит возможность наслаждаться безграничными пейзажами и восхищаться живописной природой.
Интересная для вас локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Alp.com.ua.
Смотрите также Вершина, которую покорил сам Иван Франко, превратилась в ледяное королевство
Бакота: где это и чем известна?
Бакота – уникальная локация в Хмельницкой области, которая сочетает живописные пейзажи, спокойствие и историческое наследие. Сегодня это тихий Бакотский залив на территории Национального парка "Подольские Товтры", а когда-то здесь было обычное село, затопленное в 1980-х годах при создании Днестровского водохранилища.
О происхождении названия села, существуют две основные версии. Одна связывает ее с румынским словом "бакота", что означает "кусок" или "кусок", пишет "Карпатиум". Другая версия утверждает, что название происходит от древнерусского языка и переводится как "желанное" или "прекрасное место".
Самая известная точка – это обзорная Белая гора, откуда открывается одна из самых красивых панорам Украины. Рядом находится Бакотский скальный монастырь, вырубленный в известняковой скале, который можно совместить с прогулкой к смотровой площадке.
Бакота зимой / инстаграм bakota.saga
Какова история Бакоты?
Когда-то село Бакота было центром Поднестровья и важным духовным центром. Монахи жили в пещерах скального монастыря, принимали путников и молились среди природных террас. В 20 веке территорию затопили во время строительства Новоднестровской ГЭС, а село ушло под воду. Из-за этого Бакоту часто называют "украинской Атлантидой".
Что интересного посмотреть?
- Бакотский скальный монастырь: пещеры, кельи, часовня и источник. Место духовное, поэтому важно вести себя тихо.
- Белая гора: главная смотровая площадка с панорамой на залив и Подольские Товтры.
- Менее известные точки: смотровые под Белой скалой, Змеиная бухта, пляж Теремки, мыс Веприк.
Невероятная Бакота: смотреть видео
Как добраться до Бакоты?
- Автомобилем: через Каменец-Подольский и Старую Ушицу к смотровым площадкам и тропам. Дорога местами узкая и с ямами.
- Общественным транспортом: автобус или поезд до Каменца, потом маршрутка до Старой Ушицы и последние 5 – 7 километров пешком или попуткой.
- Водный вариант: SUP-доски, каяки или катера с соседних точек Днестра – открывает Бакоту с другого ракурса.
Важно: проверяйте, что указано именно Бакоту в Хмельницкой области, а не одноименную локацию в Тернопольской.
Где остановиться и как отдохнуть?
Бакота подходит для кемпинга и тихого отдыха:
- Змеиная бухта: спокойное место с ровными платформами под палатки.
- Под Белой скалой: близко к смотровой площадке, удобный старт для утреннего треккинга.
- Пляж Теремки: песчаная зона для купания, SUP и каяков.
- Стоянка "дауншифтеров": неформальная зона для коротких путешествий.
Какие еще невероятные локации стоит увидеть зимой?
Мы уже рассказывали о горе Пикуй, которая сейчас превратилась в настоящее снежное королевство. Она является самой высокой вершиной Львовской области, расположенной на границе Львовской и Закарпатской областей, известна своей субальпийской растительностью и живописными ландшафтами. Популярные маршруты на Пикуй начинаются из села Беласовица или Ждениево, где можно исследовать ботанические достопримечательности, включая Высокий Камень и заказник "Сирень".
Также узнайте о бесплатную локацию в Буковеле, которую надо успеть увидеть до закрытия. Гостей ждет кофе и стильные фотозоны. Здесь можно приобрести различные атрибуты на память или для катания, создать фотоколлаж, сделать серию снимков (две полосы по три фото), разместить их на специальных панелях и забрать наклейки на память.
Частые вопросы
Что такое Бакота и почему она является уникальной?
Бакота – это живописное место в Хмельницкой области, которое сочетает в себе природные пейзажи, историческое наследие и спокойную атмосферу. Когда-то это было обычное село, которое затопили при создании Днестровского водохранилища, и теперь это место известно как Бакотский залив на территории Национального парка "Подольские Товтры".
Какова история Бакоты и почему ее называют "украинской Атлантидой"?
Бакота когда-то была центром Поднестровья и важным духовным центром, известным своим скальным монастырем. В 20 веке ее территорию затопили во время строительства Новоднестровской ГЭС, поэтому село ушло под воду. Поэтому Бакоту часто называют "украинской Атлантидой".
Как добраться до Бакоты и какие варианты транспорта доступны?
До Бакоты можно добраться автомобилем через Каменец-Подольский и Старую Ушицу, или общественным транспортом – автобусом или поездом до Каменца, а затем маршруткой до Старой Ушицы. Также есть водный вариант – SUP-доски, каяки или катера из соседних точек Днестра.