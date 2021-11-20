Австрия закрывается для туристов

Власти Австрии объявили на территории страны локдаун из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Он продлится максимум 20 дней.

Как отмечают на портале официального путеводителя Австрии, уже с 22 ноября власти вводят строгие антиковредные ограничения. Причем распространяться они будут на всех, даже вакцинированных.

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Австрия не будет принимать туристов

И только через 10 дней после начала локдауна произведут повторную оценку вероятности досрочного из него выхода. За время действия ограничений:

Учебные заведения будут работать в онлайне, не будут работать рестораны, не будут проходить культурные мероприятия.

Также людям можно будет выходить из дома только при необходимости – за покупками и для физических упражнений.

Что важно в этой ситуации для путешественников из Украины? По меньшей мере, до 3 декабря (а, может, и до 13) туристические поездки в Австрию будут невозможны.

Однако на официальном сайте МИД, где описаны правила въезда в Австрию, пока об этих изменениях не указано.

Почему власти Австрии идут на непопулярные шаги

В Австрии уже несколько дней показатели инфицирования коронавирусом бьют рекорды (18 и 19 ноября – более 15 тысяч).

При этом показатель вакцинации австрийцев не радует, ведь является одним из самых низких в Западной Европе – 65%.