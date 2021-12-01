Австрия продлила локдаун до середины декабря

Власти Австрии официально продлили локдаун в стране до 11 декабря, как и планировалось ранее. Он был введен до 22 ноября.

Такое решение приняли на фоне признаков того, что карантинные ограничения помогают снизить заоблачно высокий уровень заражения коронавирусом.

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Теперь магазины первой необходимости, которым до сих пор было разрешено работать до 21:00, должны закрыться до 19:00.

В условиях локдауна в стране, людям можно покидать свои дома только по определенным причинам, в частности для покупки продуктов, посещения врача или тренировки.

При этом детские сады и школы открыты для нуждающихся, но родителей призывают оставлять детей дома.

Что будет после 11 декабря

Какие правила будут действовать после истекшего срока локдауна, будет зависеть от ситуации, но чиновники отмечают, что ограничения сохранятся для невакцинированных.

Введение локдауна было необходимым, ведь количество смертей от COVID-19 возросло, а больницы в наиболее страдающих регионах предупредили о достижении предела возможностей.

Что касается уровня вакцинации, то в Австрии он относительно низкий – чуть менее 67% населения полностью вакцинировано.

Кроме того, Австрия пообещала стать первой европейской страной, которая с 1 февраля введет обязательную вакцинацию.

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