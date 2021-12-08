Австрия объявила о завершении локдауна: когда начнут впускать туристов

Новый федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна. Страна планирует открыться для туристов в декабре.

Сейчас в Австрии продолжают действовать строгие ограничения, которые останутся в силе после открытия границ. К примеру, для входа в общественные места одного лишь отрицательного теста на COVID-19 недостаточно.

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Когда Австрия откроется для туристов

На сайте указано, что при отсутствии нового всплеска заболеваемости, поездки для туристов возобновятся после 13 декабря 2021 года.

Напомним, что Австрия ввела полный локдаун 22 ноября, когда количество ежедневных случаев COVID-19 в стране превысило 15 тысяч.

Какие правила будут действовать в Австрии

Для тех, кто планирует поездку в Австрию после 13 декабря, следует учитывать, что для получения разрешения на въезд они по-прежнему обязаны соблюдать определенные правила въезда.

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В Австрии действуют следующие правила въезда:

иностранцы должны предоставить результат теста на COVID-19, справку о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет свидетельства вакцинации или выздоровления, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов.

Те, у кого есть действительный сертификат о вакцинации или выздоровлении, не подлежат тестированию. Однако в свидетельстве о вакцинации должно быть указано, что владелец вакцины был иммунизирован одной из принятых вакцин в течение последних 9 месяцев.

Также на территории Австрии действует правило 2G. Это означает, что каждый, включая туристов, должен предоставить доказательство вакцинации или выздоровления для доступа к общественным местам и разным мероприятиям.

COVID-19 в Австрии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 8 декабря 2021 года в Австрии выявлено 1 212 999 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 12 979 летальных;

В то же время 1 109 972 человека побороли болезнь.

Экспресс-тесты на антигены не принимаются.