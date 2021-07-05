Авиакомпания SkyUp начала осуществлять полеты из Львова в Баку

Украинский лоукостер SkyUp давно намеревался запустить регулярные рейсы из Львова в столицу Азербайджана Баку. И это случилось!

Первый полет состоялся 4 июля. В дальнейшем самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю – по воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам.

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В сообщении отмечается, что SkyUp продолжает развивать международную полетную программу из областных центров и создает больше возможностей нашим гражданам увидеть мир, а иностранцам – открыть для себя Украину.

Цена авиабилетов из Львова в Баку начинается от 3833 гривен в одну сторону, а из Баку во Львов – от 4417 гривен.

Правила въезда в Азербайджан

По состоянию на 5 июля 2021 года въезд разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики

По данным Worldometer , по состоянию на 5 июля 2021 года в Азербайджане обнаружено 336 417 случаев заражения коронавирусом, из них 4 978 летальных.

Напомним, ранее лоукостер заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит. Еще авиакомпания запускает рейсы из Одессы в греческий город Салоники.

Также SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля. Еще авиакомпания расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Кроме того, SkyUp Airlines начал выполнять полеты в хорватские Пулу, Сплит и Дубровник.